Желязков за поисканата оставка на правителството: Ние ще абдикираме последни

Ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни - това не означава, че сме заинатени. Това каза премиерът Росен Желязков по повод призива на ПП-ДБ за оставка на правителството и подготовката на вот на недоверие.



Начинът, по който го показвам,е е това, че признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме“, категорично заяви Желязков и отбеляза, че правителството е готово да влезе в дебат на заявен вот на недоверие.