|Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
Относно особения търговски управител на рафинерията, Жечо Станков отбеляза, че номинацията на Румен Спецов е била обсъдена на Съвета за съвместно управление. "Задачата му е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно директорът на НАП е най-правилният човек, защото има поглед върху разплащателната система в цялата страна. Не говорим за човек, който да върти крановете по инсталациите в рафинерията или да зарежда по бензиностанциите. Г-н Спецов ще докаже, че може да се справи с поста", заяви министърът.
По думите му САЩ са партньор на българското правителство, но дерогацията е била плод на сериозни усилия. "Енергийният министър на САЩ лично подпомагаше целия процес, срещнахме се четири пъти. Екипите в Министерския съвет и нашия лидер със своите контакти в Белия дом, както и премиерът, доведоха до логичното решение на нещата, с което получихме дерогация от САЩ и Великобритания. Аз, като министър, имах две основни задачи за последните три седмици - до получаване на отсрочка да гарантираме сигурността на доставките на гориво за всички български граждани. Така няма да има паника на пазара. Втората задача беше да се избегне спекулация с цените. Успяхме да убедим партньорите си, че средства от дъщерните компании на пряко санкционираната "Лукойл", няма да достигат до нея и да бъдат въвличани във военните действия в Украйна", коментира Станков.
Според него е бил обсъждан и втори сценарий - при липса на дерогация до 21 ноември, когато американските санкции влизат в сила: "Лукойл Нефтохим" нямаше да може да купува суров петрол, нито да си плаща сметките. Тогава щяхме да сме в критична ситуация, в която трябваше да сме сигурни, че имаме достатъчно количества горива. Правехме мониторинг на ежедневна база. Имаме готови рафинирани продукти - бензин за шест месеца, за четири - дизел и за два - авиогориво. Държавата съхранява горива за 30 дни, а продавачите им - за 60 дни. Това правят 90-дневните запаси. Освен това в чужбина България съхранява горива за 4-5 дни", отбеляза министърът.
