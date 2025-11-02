Владислав Горанов с тежка атака срещу президента

© Докато не свърши политическата криза, ще виждаме бурни дебати по бюджета, това каза бившият финансов министър Владислав Горанов ефира на NOVA.



"Така става, като събереш ГЕРБ и БСП, които имат различни възгледи", поясни той.



"Бюджет 2026 е единственият възможен, макар и със своите недостатъци", каза още той.



Той също каза, че е предложил на ГЕРБ вдигане на косвените данъци, за да има по-добра събираемост, но това не било прието.



"България има буфери, като например по-малък от 3-процентов дефицит от БВП", добави Горанов.



"Политическата криза ще свърши, когато Румен Радев напусне Президентството", каза той и обвини Радев, че разединява българите.