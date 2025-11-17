ИЗПРАТИ НОВИНА
Важно за всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина
Автор: ИА Фокус 08:29
©
Всички лица, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, имат задължение да подават Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България (т. нар. "декларация живот“).

Лицата, получаващи пенсията си на територията на България, които живеят в чужбина, следва да представят декларацията в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година, като датата на заверката от официален орган трябва да е след 1 ноември на съответната година.

Не е променен редът на изпращане на декларациите за лицата, получаващи пенсиите си на територията на държави, с които се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на територията на държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност.

Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), продължават да изпращат на българския компетентен орган "декларация живот“ два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година. 

Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му - лично, чрез законен представител, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по един от следните начини – на място, чрез пощенски оператор или по електронен път посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от НАП.

Подробна информация за изплащането на пенсии по европейски регламенти и международни договори и за действащите двустранни международни договори е публикувана на интернет страницата на НОИ.


