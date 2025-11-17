ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Важно за всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина
Лицата, получаващи пенсията си на територията на България, които живеят в чужбина, следва да представят декларацията в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година, като датата на заверката от официален орган трябва да е след 1 ноември на съответната година.
Не е променен редът на изпращане на декларациите за лицата, получаващи пенсиите си на територията на държави, с които се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на територията на държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност.
Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), продължават да изпращат на българския компетентен орган "декларация живот“ два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година.
Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му - лично, чрез законен представител, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по един от следните начини – на място, чрез пощенски оператор или по електронен път посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от НАП.
Подробна информация за изплащането на пенсии по европейски регламенти и международни договори и за действащите двустранни международни договори е публикувана на интернет страницата на НОИ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търси се нов директор за една от най-сладките държавни работи
21:34 / 16.11.2025
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
20:21 / 16.11.2025
Мрежата кипна: На видеото се вижда как майката се връща и вижда у...
19:46 / 16.11.2025
Почина Царя на баничките
18:31 / 16.11.2025
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
19:17 / 16.11.2025
Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. н...
18:22 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS