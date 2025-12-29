Важна информация от банките в България заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година

© Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги. Ето какво съобщават банките, след като ФОКУС направи справка:



ОББ



Във връзка с преминаването към еврото от 1 януари 2026 г., Обединена българска банка предприема всички необходими технически и организационни мерки за плавно и сигурно превключване на своите платежни системи.



Преходът към новата валута ще обхване всички канали и услуги, включително:



- ПОС терминали



- Виртуални ПОС терминали



- АТМ



Системите ще бъдат поетапно адаптирани и тествани, така че клиентите и търговските партньори да могат да извършват плащания и операции без затруднения след въвеждането на еврото.



Техническо прекъсване на системите се планира от 21:00 часа на 31.12.2025г. до 01:00 часа 01.01.2026, в този период Физически, Виртуални ПОС терминали и АТМ няма да работят.



ОББ препоръчва на своите клиенти и търговци да планират операциите си предварително.



Fibank



Уважаеми клиенти,



Във връзка с предстоящия преход към еврото Ви информираме, че предстои кратко техническо прекъсване между 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г.



В този кратък времеви интервал - картовите разплащания, банкоматите и ПОС устройствата на Fibank няма да работят. След 01:00 посочените услуги ще бъдат изцяло възстановени за клиентите на Fibank.



Мобилното и уеб банкиране през My Fibank ще бъдат временно недостъпни от 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 1:00 ч. на 1 януари 2026 г.



След 01:00 ч. на 01.01.2026 г. всички услуги и функционалности в My Fibank ще бъдат постепенно възстановени.



За да може да протече безпрепятствено този процес и с възможно най-малко причинени неудобства за вас – нашите клиенти, Fibank е предвидила част от нашите служители да бъдат на своите работни места и в новогодишната нощ.



Погрижете се да разполагате с достатъчно налични средства в брой, които планирате да Ви бъдат необходими в новогодишната вечер.



Банка ДСК



На 1 януари 2026 г. България приема еврото като национална валута. В нощта на 31 декември срещу 1 януари ще се проведе техническо превключване на банковите системи, за да осигурим плавен и сигурен преход към новата валута.



За ваше удобство и спокойствие Банка ДСК споделя най-важните подробности и практични съвети за последните дни на 2025 г. и първите дни на новата година.



29 декември, 17:30 ч.



Плащанията на битови сметки/местни данъци и такси ще бъдат спрени в 17:30 часа на 29 декември. Ще стават достъпни поетапно от 2 януари 2026 г. след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в билинг системата му.



30 декември, 14:30 ч.



Клоновете на Банка ДСК ще работят до 14:30 ч. на 30 декември. Безкасовите офиси в търговските центрове в София и Варна ще работят до 18 часа, като извършват ограничен вид услуги.



Клоновете на Банка ДСК няма да работят по време на официалните почивни дни през декември и януари.



30 декември, 14:00 ч.



Междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета ще се извършват до 14:00 ч. на 30 декември. Това включва:



– Междубанкови преводи между граждани и фирми



– Бюджетни плащания



– Незабавни плащания чрез BLINK



– Междубанкови P2P преводи



Вътрешнобанковите преводи през дигиталните канали на банката ще бъдат активни до 31 декември в 16:00 ч.



Препоръка към гражданите и фирмите: Ако планирате важни плащания и преводи, направете го до 29 декември.



31 декември, 16:00 ч.



За пренастройване временно се спират електронните канали на Банка ДСК – DSK Mobile, ДСК Директ, DSK Smart, DSK Business. Достъпът на потребителите до мобилното и онлайн банкирането ще се възстановява поетапно от края на деня на 1 януари до края на деня на 2 януари.



В периода на превключването няма да са възможни:



- Вътрешнобанкови и междубанкови преводи;



- Преводи по мобилен номер (blink P2P);



- Трансфери между собствени сметки;



Потвърждаване на онлайн плащания. В първите часове след обновяването са възможни временни прекъсвания при плащания в интернет.



Препоръки: След старта на новата валута системите ще бъдат възстановявани поетапно. Ако срещнете временни затруднения с достъпа, молим за търпение – опитайте отново след кратко време.



След 16:00 ч. на 31 декември няма да бъдат възможни и преводите между собствени сметки. Ако желаете да прехвърлите средства в разплащателната си сметка от спестовната ѝ компонента, направете го преди този час.



31 декември, 21:00 ч.



Процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите ще започне около 21:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 01:00 ч. на 1 януари.



През това време дебитните и кредитните карти няма да бъдат активни, няма да е възможно да се плаща на ПОС терминал и да се теглят пари от банкомат. Клиентите, които се намират в чужбина, е важно да имат предвид, че процесът по настройване на картите ще се извършва в българско време.



Всички карти и ПОС терминали на Банка ДСК ще работят с новата валута след необходимото техническо обновяване в първите часове на 1 януари 2026 г.



След пренастройването от банкоматите ще може да се тегли само евро. Най-малката банкнота ще бъде 10 евро. В първите дни на януари ще бъде осигурено допълнително зареждане на банкоматите с евро, за да отговорим на повишеното търсене.



На банкомати с депозитна функция на Банка ДСК до 31 януари 2026 г. ще могат да се внасят само левове. Поетапното преминаване на устройствата за вноски към приемане на евро ще започне през първите дни на февруари 2026 г.



Препоръки: Планирайте разходите си предварително, особено ако ви предстоят плащания в празничната нощ. Добре е да имате известна сума в брой (например за транспорт или сметка в ресторант). Ако се намирате в чужбина, съобразете часовата разлика при планиране на плащания с карта.



Алианц



Плащания с карти, издадени от Алианц Банк България



Ще може да плащаш с карта през всички почивни дни, с изключение на едночасов интервал, необходим за пренастройване - от 23:30 ч. на 31 декември до в 00:30 часа на 1-ви януари. След този час картовите системи ще преминат в нормален работен режим, като всички плащания ще се извършват в евро.



Разполагаемите суми по картите ще бъдат заредени на 30 декември в 17:00 часа. Зареждане на допълнителни средства няма да бъде възможно до отваряне на всички банкови системи за работа с евро, което се очаква най-късно на 4-ти януари.



Теглене на пари в брой от банкомати



Може да теглиш пари в брой в лева до 21:00 ч на 31 декември, когато банкоматите ще бъдат спрени за актуализация. От 00:00 часа на 1 януари, от банкоматите ще може да теглиш само пари в евро.



Приемане на плащания на ПОС терминали при търговци



ПОС терминалите на банката ще приемат плащания в лева до 21:00 часа на 31-ви декември. Промените за работа в евро ще продължат до 00:00 часа на 1-ви януари, след което всички плащания ще се извършват в евро.



Ползване на услугите в електронно и мобилно банкиране



Дигиталните платформи ще бъдат ограничени за ползване от 14:00 часа на 30 декември, но не по-рано от 4 януари 2026 г.



Сключване на нови застраховки и плащания по полици



От 17:00 ч. на 30 декември няма да може да правиш онлайн плащания на премии. Ако имаш предстоящи вноски, направи ги предварително.



Регистрация на претенции



Онлайн платформите за завеждане и проследяване на претенции, както и клиентските портали My Allianz и Алианц Здраве ще бъдат достъпни до 14:00 ч. на 31 декември и ще бъде възможно след 4 януари 2026 г.



Пощенска банка



Пощенска банка ще създаде специална организация на работа в празничните дни и новогодишната нощ, чиято цел е да осигури за клиентите плавен преход към еврото, което ще стане законно платежно средство след 1 януари 2026 г.. Всички екипи на Пощенска банка, ангажирани с процеса на евро миграция, ще бъдат в активен работен режим, за да гарантират спокойно и уверено преминаване към новата валута.



Подготовката за превключване на системите ще започне в последния работен ден на 2025 година, като се очаква още в първия час на новата година клиентите да имат достъп до основни банкови услуги, които им осигуряват безпроблемни картови разплащания и теглене на пари от банкомат.



В периода на миграция на банковата система е важно да знаете следното:



Картови разплащанияСлед кратък интервал на пренастройване, който ще започне в 22:30 часа на 31 декември 2025 г., картовите системи ще бъдат активирани отново в първия час на новата година. Те ще бъдат достъпни след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г., когато клиентите ще могат свободно да извършват картови разплащания в евро.



Безконтактните плащания през дигиталния портфейл ONE wallet (за Android), Apple Pay и Garmin Pay остават активни с изключение на този кратък период на пренастройване на системите. За устройства с Android плащанията ще са възможни с основната заредена карта в апликакцията чрез доближаване на телефона до NFC четеца на ПОС/ATM, без да се отваря приложението.



АТМ устройства



Банкоматите на Пощенска банка ще бъдат заредени едновременно с лева и евро на 30 декември 2025 г. и по този начин ще се гарантира, че до последните часове на годината клиентите ще могат да теглят и внасят левове, а след 01:00 часа на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще разпространяват и приемат само и единствено евро.



Дигитални канали за банкиране



Техническото превключване към новата валута в платформите за дигитално банкиране на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и по план всички онлайн услуги и операции в мобилното и интернет банкиране, и дигиталния портфейл ONE wallet, ще бъдат възстановени в 12 часа на 2 януари 2026 г.



След 17 часа на 23 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. временно няма да се приемат заявки за теглене на каса през дигиталните канали. След 29 декември 2025 г. временно ще бъдат ограничени възможностите за онлайн регистрации в интернет банкирането и за нови регистрации в ONE wallet, като услугите ще бъдат възстановени на 2 януари 2026 г. Откриване на сметки в лева ще бъде възможно до 29 декември 2025 г. В периода от 29 декември до 5 януари 2026 г. временно ограничена ще бъде възможността за онлайн откриване на сметки и депозити през интернет и мобилното банкиране. След 17 часа на 29 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. е възможно да има временна недостъпност на услугите за плащане на местни данъци и такси.



Финансови центрове



Финансовите центрове на Пощенска банка ще работят до 12 часа на 30 декември - последният работен ден, в който ще се извършват платежни операции в лева. Първият работен ден през новата 2026 г. ще бъде на 5 януари, когато клиентите ще имат достъп и до дигиталните зони за експресно банкиране. Запознайте се с работното време на офисите в празничните дни.



За допълнително удобство Пощенска банка препоръчва на своите клиенти при подготовката за новогодишните празници и почивните дни да си осигурят достатъчно средства в брой, както и наличност в техните активни карти. Те ще могат да заредят своите карти до 12 часа на 30 декември, след което преводи няма да бъдат възможни.



Пощенска банка припомня на своите клиенти, че левовете продължават да бъдат законно платежно средство през целия месец януари и те могат да ги използват при плащане в брой.



Банката ще поддържа активна комуникация с клиентите си, за да ги информира навреме за всички детайли, свързани с процеса на въвеждане на еврото.



UniCredit Bulbank



Планирайте отсега банковите си операции около празниците и преминаването към еврото, за да сте спокойни, че всичко важно за Вас ще се случи навреме.



Проверете работното време на филиалите



Всички филиали на УниКредит Булбанк (включително и тези, които са с удължено работно време) ще работят до 13:00 ч. на 30.12.2025 г. До тогава ще може да се извършват касови операции и преводи във филиал.



Наредете плащанията си предварително



Плащания през Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн към други банки и вътрешно банкови преводи към бюджетни сметки ще се приемат до 14:00 ч. на 30.12.2025 г., а към сметки в УниКредит Булбанк - до 19:00 ч. (с изключение на преводи към бюджетни сметки, които са до 14:00 ч.) – на същата дата. Плащания по СЕБРА ще се приемат до 16:00 ч. на 23.12.2025 г.



Осигурете си достатъчна наличност в брой и по картите си



В периода от 21:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. са възможни временни прекъсвания в работата на карти, банкомати и ПОС терминали. Препоръчваме да се подсигурите с необходимите за Вас средства предварително. Внасяне на левове на банкомати ще е възможно до 10:00 ч. на 30.12.2025 г., а от 04.01.2026 г. ще може да се правят вноски само в евро.



Имайте предвид, че електронните канали Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн ще бъдат временно недостъпни за няколко часа в новогодишната нощ.



Плащайте на ПОС терминалите в евро от 01.01.2026 г.



Преходът към евро за всички ПОС терминали ще бъде автоматичен и не изисква действия от Ваша страна.



Подгответе се спокойно за преминаването към еврото



Всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. До 30.06.2026 г. можете да обменяте левове в евро във филиалите без такса.