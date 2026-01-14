ИЗПРАТИ НОВИНА
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47
© bTV
Вече 14-и ден сме в еврозоната. "Най-сериозният проблем беше самата паника и негативните очаквания,  които е интересно защо бяха създадени в доста големи обеми", коментира Владимир Иванов, ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.

По думите му още на втория-третия ден сме излезли от паниката, след като нещата са тръгнали сравнително нормално и "доста голяма част от хората са видели, че няма да свърши светът и няма да се преобърне каруцата“.

Той обясни, че се справяме "по-добре от очакването и по-добре от Хърватия".

"Естествено, ние имахме шанса да видим техните грешки, да не ги повтаряме.  Една чудесна работа се извърши от банковата система в лицето на БНБ. Контролната система вече повече от година е в усилено напрежение на работа. Направи се Координационният център, за да може да обедини усилията  и най-вече да се даде правилна информация на хората, вярна информация, да няма дезинформация, тъй като продължава да има такива опити", каза Владимир Иванов в ефира на bTV.

Той благодари на търговската система, която се е отнесла много отговорно и е поела голям удар.

От думите му стана ясно, че има търговци, които заявяват твърдо, че ще продължат да работят с лева и след първи февруари.

"Няма как да се случи това нещо. Най-малкото то става незаконно действие. А лева няма да е законно платежно средство. И такъв тип призиви, граничат към призоваване на извършване на престъпления. Но е много интересно, че много хора, които правят тези призиви,  са доста добре снабдени с евро.  Може би това си е нашият български манталитет - така да сме наопаки за всичко", посочи Иванов.

Очаква се до края на март всички левове в обращение да бъдат напълно изтеглени. А БНБ безсрочно ще изземва банкноти и монети, търговските банки - до 30 юни. 

И тази събота над 100 клона ще работят. 

Около 7-8% са нарушенията, свързани с превалутирането. A пазарът ни е в много добра кондиция и конкурентна среда и няма защо да има притеснения.


Статистика: