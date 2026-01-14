ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
По думите му още на втория-третия ден сме излезли от паниката, след като нещата са тръгнали сравнително нормално и "доста голяма част от хората са видели, че няма да свърши светът и няма да се преобърне каруцата“.
Той обясни, че се справяме "по-добре от очакването и по-добре от Хърватия".
"Естествено, ние имахме шанса да видим техните грешки, да не ги повтаряме. Една чудесна работа се извърши от банковата система в лицето на БНБ. Контролната система вече повече от година е в усилено напрежение на работа. Направи се Координационният център, за да може да обедини усилията и най-вече да се даде правилна информация на хората, вярна информация, да няма дезинформация, тъй като продължава да има такива опити", каза Владимир Иванов в ефира на bTV.
Той благодари на търговската система, която се е отнесла много отговорно и е поела голям удар.
От думите му стана ясно, че има търговци, които заявяват твърдо, че ще продължат да работят с лева и след първи февруари.
"Няма как да се случи това нещо. Най-малкото то става незаконно действие. А лева няма да е законно платежно средство. И такъв тип призиви, граничат към призоваване на извършване на престъпления. Но е много интересно, че много хора, които правят тези призиви, са доста добре снабдени с евро. Може би това си е нашият български манталитет - така да сме наопаки за всичко", посочи Иванов.
Очаква се до края на март всички левове в обращение да бъдат напълно изтеглени. А БНБ безсрочно ще изземва банкноти и монети, търговските банки - до 30 юни.
И тази събота над 100 клона ще работят.
Около 7-8% са нарушенията, свързани с превалутирането. A пазарът ни е в много добра кондиция и конкурентна среда и няма защо да има притеснения.
