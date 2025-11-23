Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години

© NOVA Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години в обществено-политическия ни живот. Това заяви в ефира на NOVA министърът на финансите Теменужка Петкова.



"Тази план - сметка показва политическото безвремие, липсата на стабилност, на редовно правителство, което да поеме отговорност за политиките, които предлага. Всички тези служебни правителства идваха и си отиваха. Популизмът в публичните финанси беше изключително голям", поясни тя.



"Чуха се много коментари, много критики. Вслушах се във всички, но за съжаление не мога да чуя аргументи в посока на подкрепа на тезите на критиците", допълни Петкова.



Според нея "Продължаваме Промяната - Демократична България и служебните правителства на президента Радев имат ключова роля в цялата тази ситуация.



Тя коментира и защо дългът е толкова висок.



"Една от критиките на опозицията е свързана с това, че този бюджет е с много високи разходи, с висок дълг. Всички те почиват на промени в законодателството. Как беше формирана минималната работна заплата? Нека да си припомним. През февруари 2023 г. министърът на финансите Асен Василев предложи и беше прието от страна на парламента минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна работна. Тоест, той въведе автоматизма при определянето на минималната работна заплата и на практика обезмисли диалога в рамките на Тристранния съвет, който се води при определянето на параметрите на минималната работна заплата. Тя от своя страна пък е свързана с поредица от плащания в областта на социалната сфера, които са обвързани с минималната работна заплата. И естествено, когато тя се увеличава, се увеличават и разходите в социалната сфера", твърди Петкова.



По думите ѝ Асен Василев е превърнал в правило бюджетът да бъде с дефицит от 3%.



"Нямаме нищо против увеличаването на заплатите и пенсиите, но това трябва да се случва през развитието на икономиката. И тук е големият грях на Асен Василев, тъй като той не каза истината на българските граждани. Той взимаше заеми, за да увеличава пенсии и заплати", смята финансовият министър.