Такситата "без апарат"?: До полунощ в левове, после в евро – ще си го изчислите сами
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:03
©
Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупредиха за възможни проблеми в първите часове на първи януари. Причината - все още голяма част от автомобилите не са снабдени с апарати, които да показват цената на курса в евро.

В новогодишната нощ такситата до 00:00 часа ще ни возят в лева, а след полунощ - в евро. Но таксиметровите шофьори имат притеснения по две причини - едната е, че временно след полунощ постерминалите няма да работят, съответно разплащането с карта за кратко ще е невъзможно. Другата причина е, че някои от по-старите модели апарати в колите все още не са настроени да показват цената в евро. Така, на дисплея ще се визуализира само цената в лева, предупреждава NOVA.

Проблемът настъпва от факта, че рестото за клиента трябва да бъде в евро. Освен това водачите трябва да са снабдени и с достатъчно евробанкноти в себе си, за да връщат ресто. Шофьорите са заплашени и от санкция, ако апаратът не показва цената в евро.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат всичко това е възможно да доведе до хаос, объркване и грешки.


17:36 / 28.12.2025
16:29 / 28.12.2025
17:40 / 28.12.2025
15:12 / 28.12.2025
13:15 / 28.12.2025
12:18 / 28.12.2025

