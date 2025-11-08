Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за смъртта на шестима мигранти в Бургас

© 26-годишният румънски гражданин Страте Чиприян получи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". След катастрофата в четвъртък вечерта в Бургас, когато след гонка с екипи на "Гранична полиция" автомобилът управляван от него самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти, мъжът получи две обвинения - за причиняване на смърт на повече от едно лице при ПТП.



Другото обвинение е за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона, пише NOVA.



В съдебна зала стана ясно, че работи като мебелист. Попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България.




























