Черни облаци над шофьора от фаталната гонка с мигранти в Бургас
Автор: Иван Сотиров 17:13Коментари (0)20
© Булфото
виж галерията
Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа румънския гражданин С.К., който уби шестима мигранти след бясна гонка снощи, съобщиха от институцията в морския град.

Шофьорът на шкодата – ковчег е обвинен, че умишлено е причинил смъртта на афганистанците, които са се возили в лекия автомобил. По време на разследването е установено, че С.К. е возил в колата 9 пасажери, които подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната. Обвиняемият е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила. Въпреки действията на контролните органи, шофьорът е продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от полицейските служители. Обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото "Вая“, което довело до смъртта на шест от пасажерите.

Престъпление, за което румънецът е обвинен, е по чл. чл.342, ал.3, б. "в“, алт. първа, вр. ал.1, предложение трето от НК, вр. чл.23, ал.1 от НК, вр. чл.21, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.103 от ЗДвП, вр. чл.47, ал.3 от ППЗДвП и чл.180, ал.1 от ППЗДВП. С.К. е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т.3,  т. 5, т.6 и т.7, вр. ал. 1 от НК.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.


