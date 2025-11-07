Даниел Митов: Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно

© Благодарение на добрата работа на "Гранична полиция", миграционният натиск и опитите за незаконно преминаване на българската граница са намалели с над 70% за тази година, сравнение с 2024 година. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Даниел Митов.



За сравнение според него - 2023 година е била "много кризисна".



"Дадени са достатъчно детайли от главен комисар Антон Златанов. Моята оценка е напълно еднаква с неговата. Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно", каза Митов във връзка с трагичния инцидент край Бургас, при който загинаха шестима мигранти.



"Подкрепям и се съобразявам с внесения бюджет", добави вътрешният министър, подчертавайки, че в рамките на дебата всичко може да се промени.