ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мигрантите избутали от пътя друга кола със семейство, застрашили и полицаите
Автор: Иван Сотиров 11:29Коментари (0)25
© Burgas24.bg
Над половин час е продължило преследването на автомобила с мигранти, който катастрофира снощи в Бургас Първоначално служителите от ГПУ - Царево опитали да спрат колата около 21:20 ч. край Приморско. Подаден е звуков и светлинен сигнал, но водачът – румънски гражданин, отказал да се подчини на органите на реда. Последвали още няколко опита за спирането му от полицейски наряди. Това каза на брифинг директорът на РДГП - Бургас старши комисар Лъчезар Момчев, предаде репортер на Burgas24.bg.

На КПП "Пода“ автомобилът с мигрантите се движел изключително рисково - избутал друга кола, в която се движело семейство и застрашил и полицейските автомобили. Полицейските служители са оказали първа помощ на оцелелите преди пристигане на линейките. 

Край ул. "Транспортна“ в Бургас полицаите използвали така наречената лента за принудително спиране. Правейки опит да я избегне, заради високата скорост и мократа пътна настилка, шофьорът катастрофирал.

Полицейските служители оказали първа помощ на оцелелите преди пристигането на линейките. "Спазена е методиката за взаимодействие между ОДМВР и Гранична полиция. Протоколът и действията са съгласувани. Не е допуснато влизане на автомобила в градската част и пътните артерии на Бургас. Запазен е преди всичко животът и здравето на колегите и на гражданите. Благодарение на адекватната реакция са спасени няколко човешки живота“, добави зам.-директорът на ОДМВР Бургас комисар Ради Пенев.



Още по темата: общо новини по темата: 1
07.11.2025 Кадри от катастрофата с шестима загинали






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Луко...
10:37 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с шестима загинали
10:30 / 07.11.2025
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата
09:45 / 07.11.2025
Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна ...
09:25 / 07.11.2025
Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 ...
09:00 / 07.11.2025
Президентът ще посети 61-ва Стрямска бригада
08:31 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Черно-бяла Коледа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Футболно първенство за ветерани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: