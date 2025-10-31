ЗАРЕЖДАНЕ...
Старт на акция "Зима"
Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании - първата е по отношение на безопасността на превозните средства, втората е за толерантност на пътя и третата е за технически изправни пътни превозни средства. Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.
