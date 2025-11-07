ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слави Трифонов: Щяхме да осъмнем с празни бензиностанции, ако този закон не бе приет
Казано на човешки език - днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.
"Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е "Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави.
Затова не мога да схвана нелогичния вой от страна на някои хора срещу този закон. Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след петнайсетина дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции.
И кой тогава щеше да е виновен? ПП–ДБ ли? "Възраждане“ ли? Другите опозиционни партии ли?
Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите.
Знам, че всеки може да говори каквото си иска, знам, че всеки може да лъже както си иска - при това напълно безнаказано, - но истината е такава. И истината е следната: това беше правилен ход за всички нас, които живеем на територията на нашата държава.
Защото над 60% от горивото ни идва от рафинерията в Бургас. И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите.
Бих го нарекъл "национално отговорно“, ама е тъпо клише - и затова ще си замълча.
Ще кажа само още веднъж, че е правилно. Безапелационно правилно. Точка по въпроса!", пише още Трифонов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шоколадът няма да поевтинее за Коледа въпреки срива в цените на к...
22:21 / 07.11.2025
Диана Русинова саботира рали "Пампорово"!
21:51 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки зап...
21:01 / 07.11.2025
Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
19:28 / 07.11.2025
БНБ каза кога започва продажбата на стартовите комплекти с евромо...
20:27 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
НАП с важно съобщение към всички
16:44 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS