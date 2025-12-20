ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:13
©
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира в социалната мрежа казуса с водещата на bTV Мария Цънцарова.

"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня. bTV е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика", написа той в пост във Фейсбук късно тази вечер.

"Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, bTV може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България. Тоест, този конфликт е ясен. На bTV не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска", отбелязва Трифонов в публикацията си.

За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на bTV като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай, допълва той.

"Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП–ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП–ДБ", пише още лидерът а ИТН.

"Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли? Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща. Първото е основен български закон и той гласи: "Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев. И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.

Разбира се, че го знам от опит", отбелязва още той в поста си в социалната мрежа, който е подписан със "Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".

Приппомняме, че в петък вечерта своебразен протест се събра пред сградата на bTV в знак на съпричастност с водещите на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Протестът е организиран от Асоциацията на европейските журналисти в България (АЕЖ-България). Сред тях бяха Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Ани Цолова и ПР-ът на ПП/ДБ - Найо Тицин.

В своя позиция от bTV посочиха, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев не са освободени, са твърденията за това са неверни и не отговарят на истината. bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика, отбелязват от телевизията.


