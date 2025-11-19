ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
Времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.
Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, а в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи - минималните ще са между 12 и 17 градуса, а максималните – между 16 и 21. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5 и 10°, а максималните – от 7 до 9 в северозападните райони и до 13-15 в югозападните.
В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4.
По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие.
Съществено разделение в метеорологичната обстановка между север и юг начерта синоптикът Анастасия Стойчева по NOVA. Тя предупреди, че голяма част от страната остава под жълт и оранжев код за дъжд, като се очакват значителни количества валеж.
Стойчева подчерта, че процесът на интензивни валежи е започнал още вчера и ще продължи две денонощия. "В районите с оранжев код сумарните количества ще надхвърлят 35 до 65 литра на квадратен метър. Жълтият код е до 35 литра“, уточни синоптикът. Почти навсякъде в страната ще вали, с изключение на крайните югоизточни райони, където се очакват съвсем символични количества.
По думите ѝ най-сериозната ситуация е именно в оранжевите зони, където валежите вече водят до натрупване. "В част от югозападните планински райони вече имаме около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог“, добави Стойчева.
Синоптикът поясни и разликата между автоматичните станции и синоптичните, обслужвани от наблюдатели, които гарантират точността на измерванията.
Коментар имаше и по темата за силния вятър, който през изминалите дни доведе до пренасочване на самолет към Солун. "Фьонови обстановки е имало и преди, но тази беше необичайна по сила. Вятърът във височина достигаше изключително високи стойности заради силен баричен градиент“, обясни Стойчева. В някои планински зони поривите са стигали над 40 метра в секунда.
Синоптикът предупреди, че силният югозападен вятър ще продължи и през уикенда, тъй като България остава в предната част на дълбока барична долина. "Ще имаме дни с усилен вятър и пренос на топъл въздух от Северна Африка. Това означава и ново навяване на сахарски прах“, отбеляза тя.
Въпреки нестабилното време, температурите остават по-високи от обичайните за ноември. "Студеният въздух от Западна Европа постепенно ще се спуска на юг и ще достигне и Балканите, което ще понижи температурите, но не до зимни стойности в низините“, уточни Стойчева. Снеговалежи се очакват само в планините над 1200–1500 метра.
