Синоптик: Топло време до края на ноември, вероятността за сняг е минимална
Автор: ИА Фокус 10:16Коментари (0)144
© БНТ
Топло време ни очаква до края на ноември, вероятността за сняг под 1400 м е минимална, това обясни Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Температурите са 4-5 градуса над нормите. Ще има две застудявания. Студен атмосферен фронт в следващите дни ще проникне в нашата страна от северо-западен вятър. Значителни валежи очакваме в Югозападна България утре - между 25 и 50 литра на квадратен метър", каза пред БНТ Стойчева.

В много райони в Западна и Централна България има повишени концентрации на сахарски пясък, който с валежите ще падне.

"Засега снегът ще слезе до около 2000 метра, в Западна Стара планина до 1400 м."

Тази седмица, между 17 и 24 ноември, заради обстановката, която се очаква във вторник и сряда, ще има доста валежи над нормите в Западна и Югозападна България. В Северна България също ще вали.

"Около 22 - 23 ноември част от сметките на числените модели водят до понижение на температурите, което би могло да свали снега и по-ниско. Но за сега вероятността за това е много малка. Така че ще следим обстановката, която ще е евентуално в края на тази седмица и началото на следващата."

Едва в края на месеца се очаква да има понижение на сутрешните, нощните температури.


