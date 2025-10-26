ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сигнализирайте в КЗП: Ако цената се закръгли в полза на еврото
"Към момента не можем да кажем, че имаме притеснение по отношение на наблюдаван ръст на цели браншове, сектори. Има изменения нагоре в цените, но те са предимно за отделни продукти - сезонни продукти, за които е нормално да се промени цената", смята председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.
"За спекула не мога да говоря. Когато имаме тревожно увеличение на цената, тогава трябва да се направи детайлен анализ. Когато не може да се открие отговор защо тази цена е толкова увеличена, тогава се правят санкции", заяви Колячев в ефира на bTV.
Според него сайтът "Колко струва" работи напълни функционално. Идеята на сайта е да има достъпност и прозрачност на цените.
"Хората най-много се оплакват в момента от услугите, например - фризьорски услуги, ключарски услуги, до колкото имаме информация от жалби". Според Колячев има как бързо да се установи дали има спекула на повишаване на цените на услугите или те са спрямо икономически ръст на цените на определени продукти, необходими за тази услуга.
"Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли в полза на повишаване на цената, това е грешка, за която трябва да се сигнализира", заяви експертът.
Той призова да се изпращат сигнали на национална линия - 070011122, специално мобилно приложение. Според закона за въвеждане на еврото не би трябвало да се променят цените при въвеждане на еврото, ако няма промяна на определени икономически фактори, които са разходоопределящи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чужденец е прострелян с въздушна пушка пред столично заведение
10:00 / 26.10.2025
Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
10:02 / 26.10.2025
Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница...
10:00 / 26.10.2025
"Пирогов" с последна информация за детето, пострадало в района на...
08:47 / 26.10.2025
1 грам струва над 30 лева. България е челните позиции по производ...
08:47 / 26.10.2025
Затруднения без край по АМ "Тракия"
08:09 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS