Ще се печата ли номинал от 500 евро у нас?

© Адриан Николов, старши икономист, дава отговор на зрителски въпрос отправен към БНТ.



Ще се печата ли номинал от 500 евро?







"Не, това беше прекратено. Оказа се, че банкнотите от 500 евро са много рядко използвани, по-често като че ли са храна за организирана престъпност, което позволява лесно да се мести стойност напред - назад, но повечето граждани на европейски държави не ги ползват в ежедневието си, защото са много големи", обясни старши икономистът.