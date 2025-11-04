ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще се печата ли номинал от 500 евро у нас?
Ще се печата ли номинал от 500 евро?
"Не, това беше прекратено. Оказа се, че банкнотите от 500 евро са много рядко използвани, по-често като че ли са храна за организирана престъпност, което позволява лесно да се мести стойност напред - назад, но повечето граждани на европейски държави не ги ползват в ежедневието си, защото са много големи", обясни старши икономистът.
