ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ще получат ли пенсионерите коледни надбавки след проблемите с бюджета?
Автор: ИА Фокус 10:29Коментари (1)534
©
Коледните надбавки не са под въпрос заради спирането на бюджетната процедура. Има решение на Министерския съвет и те ще бъдат изплатени с пенсиите през декември. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред БНТ.

Той обаче обърна внимание на опозицията, че прекаленото забавяне на приемането на план-сметката за следващата година може да постави под въпрос по-високите обезщетения за отглеждане на дете през втората година, които нарастват от 780 на 900 лева, по-високата минимална работна заплата от 1213 лева, по-високите социални плащания. Всички тези параметри са заложени в Бюджет 2026 и влизането в новата година без приемането му ги поставя под въпрос.

"Има ли някой нещо против вдигането на минималната работна заплата, вдигането на пенсиите по швейцарското правило, което няма да се пипа, вдигането на майчинството през втората година след три години замразяване? Ако някой има нещо против, да излезе и да го каже“, допълни Гуцанов. Той призова всички да се върнат на масата за диалог и да дадат своите предложения, за да може да се вземат най-добрите решения.

"Важната тема е как правим така, че хората да живеят по-добре, а бюджетът е най-важният инструмент това да се случи. Аз мисля, че никой няма нищо против социалните виждания“, заяви социалният министър.

Министър Гуцанов отново обърна внимание на необходимостта от преглед на справедливостта в системата на хората с увреждания. Той даде пример с факта, че на фона на 6 400 000 души в България има 790 000 решения на ТЕЛК.

"Личните асистенти са били 19 300 през 2019 – 2020 година, сега надхвърлят 90 000. Трябва да има повече за тези, които реално имат нужда. Не личен асистент – млада дама, която е в София, а баба ѝ, на която е личен асистент, да е в Разград“, допълни той.

Борислав Гуцанов акцентира на големите промени в грижата за възрастните хора.

"Закрихме 15 дома на ужасите, отнехме лицензи. Започнахме ремонт на всички 81 държавно финансирани дома. Откриваме над 250 нови социални услуги – нови бази. Тази седмица открихме 5 съвсем нови места за настаняване на възрастни хора. За последните седем кабинета са открити три нови с 50 места. Сега откриваме 5 нови с капацитет 100 места. Догодина ще опитаме да открием още 10, допълни той.


Още по темата: общо новини по темата: 249
30.11.2025 »
30.11.2025 »
30.11.2025 »
29.11.2025 »
29.11.2025 »
29.11.2025 »
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 40 мин.
0
 
 
Яко строителство пада от държавата, за няколко кабинета време построили социални домове (ремонтирали) за цееели 150 места. 150 легла за 150 възрастни. Машалла. Починете си малко. :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Историк: Една от най-големите заблуди е, че българите са били роб...
11:02 / 30.11.2025
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да про...
10:25 / 30.11.2025
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените,...
09:58 / 30.11.2025
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние ...
11:35 / 30.11.2025
Сняг натрупа в Пампорово!
09:35 / 30.11.2025
Асен Василев запя "Кой разпореди това безобразие?" в заведение
10:03 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
09:09 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Генерален план за движение ще моделира трафика
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: