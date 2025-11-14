Шефът на КФН: Ако някой иска да промени застраховка или пенсия заради еврото, вероятно мами!

© Смяната на лева с евро няма да има отражение върху застраховки, полици и пенсионни фондове, обясни председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански по bTV. Това ще се случи автоматично и не е необходимо хората да ходят в пенсионните фондове, да сменят полици при застрахователя или да сменят инвестиции.



"Ако някой предяви, че трябва да се правят някакви промени - например в договора за гражданска застраховка, означава, че може би се опитва да мами.



Състоянието на втория пенсионен стълб е добро, но може и още по-добро", каза Големански. Той обясни, че пенсионната система е консервативна - с нисък ръст, но и с ниска доходност. И все пак идва момент, в който в нея се натрупват доста средства и може да се помисли за инвестиции.



"По-възрастните хора, които са пред пенсия, търсят сигурна инвестиция, по-младите са готови да напрарвят и по-рискова. Това отразява мултифондовата система", обясни Големански. Но за да се случи това, са необходими законодателни промени в кодекса за социално осигуряване, за да могат хората сами да управляват парите си в пенсионните фондове. По думите му Комисията за финансов надзор има предложение за промяна на закона.



В момента средствата от пенсионните фондове могат да се инвестират до определен лимит. Те се внасят основно в ценни книжа, държавни ценни книжа и инфраструктура. Цялостно тези инвестиции подлежат на контрол от КФН.



В момента фондовете притежават 30 милиарда лева капитал. През последните години почти 5 милиарда лева е доходността върху тях.