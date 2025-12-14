ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефката на VISA България: Курсът на еврото е фиксиран и няма как при плащане с карта да се различава от официалния
"За мен най-удобният начин за разплащания винаги е бил с карта. Хората могат да плащат както досега – без притеснение“, коментира Райчева. По думите ѝ, въпреки че част от обществото все още използва кеш, в първите часове на 1 януари не се очакват проблеми с плащанията. "Платежните институции са добре подготвени. Те работят и се подготвят от доста време, така че не очаквам да има проблеми при пазаруването през първите дни на новата година“, увери тя.
Красимира Райчева обясни, че курсът на еврото е фиксиран и няма как при плащане с карта той да се различава от официалния. Това означава, че измами с курс при картови плащания са практически невъзможни.
Въпреки това, по думите ѝ, търговците, които работят с кеш, ще трябва да се нагодят за връщане на рестото – особено ако клиентите плащат в лева, а рестото трябва да се върне в евро. "За по-малките търговци ще бъде по-удобно да приемат плащания с карта, а много от желаещите вече се оборудват с постерминали“, допълни Райчева.
Тя обобщи: "Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова, посттерминалите работят, а клиентите и търговците би трябвало всичко да е наред. Просто е важно да се следят съобщенията от банките и терминалите.“
