Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните разходи при 3% на икономиката
Автор: ИА Фокус 20:45
©
Българската политика не ми липсва. Съдържателен диалог - отсъства. Няма разговор за бъдещето - това, което всъщност е политиката. Целия разговор се свежда до взаимни обиди скандали, без да се говори накъде отива България и къде е мястото на страната ни в този променящ се свят. Това каза в интервю за БНТ Сергей Станишев.

Дефицитът, според него, е и на лидер, и на идеи.

"Няма уважителен диалог, който да ражда резултат. Живеем, без да се чуваме взаимно", отбеляза той.

"За тези 35 години преход преживяхме такива неща, които едно западно общество не би издържало и щеше да се взриви. Понесохме тежки щети. Направиха се много глупости, но все пак като цяло вървим в правилната посока. Най-вече блгодарение на обществото и икономиката, а не до такава степен на политиците", обобщи бившият премиер на България.

Станишев изрази и силните си тревоги относно Бюджет 2026:

"Тази година е рекордна. 24% ръст на бюджетните разходи при 3% на икономиката. Това означава нарастване на дефицита. Това означава нов дълг, който всички ще плащаме. ЕС няма да го търпи. Запътили сме се към румънския сценарий, при който им се наложи да ограничават разходи и да вдигат данъци. Това е переспективата, ако управляващите не сложат спирачка на това", отбеляза политикът.


Статистика: