ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
С влизането на еврото: Водата за битовите потребители поскъпва
Автор: ИА Фокус 10:49Коментари (0)585
©
Поскъпване на водата за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. подготвя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Най-голямо увеличение се предлага в Кърджали, където догодина кубикът ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е поскъпване с 13,2 на сто спрямо сегашната цена от 4,56 лева за кубик.

Столичани ще плащат над 4 лева догодина, ако се приеме предложението на КЕВР, при сегашна цена от 3,69 лева за кубик или според изчисления поскъпването е с 9,3 на сто.

В Благоевград водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или увеличение с 11,7 на сто.

По-високи сметки се очаква да плащат и жителите на Русе, където кубикът ще стане 5,64 лева от 2026 г. или увеличение с близо 9 на сто. Над 8% ще е поскъпването нън Враца, като цената се предлага да бъде 5,46 лева за кубик при 5,04 лева сега, както и във Велико Търново и Габрово. С около 7 на сто се вдига цената на водата в Плевен и Смолян.

В момента шуменци плащат по 5,48 лв. за един кубик вода, а през декември КЕВР ще разгледа предложение, залегнало в бизнес плана на водоснабдителното дружество за нова цена от януари – 5,94 лв. за кубик. От местното ВиК обяснихаа, че се изчаква официалното приключване на процедурата в комисията регулатор по определяне на цените за ВиК услугите. Вследствие на което ще се направи анализ и ще се вземе решение на ниво дружество, независимо решението на регулатора.

В осем области в страната от КЕВР предлагат поевтиняване на водата. Най-голямо е планираното понижение на цената в Ямбол - с 16,5 на сто. Сега в Ямбол плащат 5,13 лв. за кубик вода, а през следващата година цената ще бъде 4,28 лв. или 2,19 евро за кубик. Съществено е предложеното поевтиняване на водата и в Сливен - с над 14 на сто. В Ловеч водата може да поевтинее с 8,8%, в момента кубикът е 5,34 лева, а след Нова година може да стане 5 лева. В Перник, също се предлага намаление с 3,7% до 4 лева за кубик, предаде pariteni.bg.

Междувременно "Софийска вода" обяви как ще става превалутирането на фактурите от 1 януари. Оттам обясниха още, че инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв., а за водопроводната и канализационната мрежа  - около 40 млн. лв. Инвестира се и в дигитализация на измерване и контрол на водните количества. 

Относно цените на питейната вода в София изпълнителният директор Васил Тренев коментира, че ще има стандартни повишения, които са определени за 5-годишните бизнес планове на всеки един воден оператор. Цената на водата следва да се повиши с около 4% без ДДС.

"За законоустановения период от време в това отношение следваме приетия закон за евроконверсия. Фактурата ще изглежда както преди, като единствената разлика е, че цената и калкулацията ще бъдат в евро. Ще има закръгляне в полза на клиента, както е записано в закона", каза Тренев.


Още по темата: общо новини по темата: 1430
28.11.2025 Клиент на заведение в Пловдив: 5 лева станаха 5 евро, свиквайте
27.11.2025 При олигопол с четири банки, които държат 80% от кредитите, първото повишение на лихвите, ще доведе до загуба на клиенти
27.11.2025 Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
27.11.2025 Ударното купуване на имоти приключи
27.11.2025 Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
26.11.2025 Променят Закона за кредитните институции
предишна страница [ 1/239 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гонят просяците от центъра
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: