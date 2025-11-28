ЗАРЕЖДАНЕ...
|С влизането на еврото: Водата за битовите потребители поскъпва
Най-голямо увеличение се предлага в Кърджали, където догодина кубикът ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е поскъпване с 13,2 на сто спрямо сегашната цена от 4,56 лева за кубик.
Столичани ще плащат над 4 лева догодина, ако се приеме предложението на КЕВР, при сегашна цена от 3,69 лева за кубик или според изчисления поскъпването е с 9,3 на сто.
В Благоевград водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или увеличение с 11,7 на сто.
По-високи сметки се очаква да плащат и жителите на Русе, където кубикът ще стане 5,64 лева от 2026 г. или увеличение с близо 9 на сто. Над 8% ще е поскъпването нън Враца, като цената се предлага да бъде 5,46 лева за кубик при 5,04 лева сега, както и във Велико Търново и Габрово. С около 7 на сто се вдига цената на водата в Плевен и Смолян.
В момента шуменци плащат по 5,48 лв. за един кубик вода, а през декември КЕВР ще разгледа предложение, залегнало в бизнес плана на водоснабдителното дружество за нова цена от януари – 5,94 лв. за кубик. От местното ВиК обяснихаа, че се изчаква официалното приключване на процедурата в комисията регулатор по определяне на цените за ВиК услугите. Вследствие на което ще се направи анализ и ще се вземе решение на ниво дружество, независимо решението на регулатора.
В осем области в страната от КЕВР предлагат поевтиняване на водата. Най-голямо е планираното понижение на цената в Ямбол - с 16,5 на сто. Сега в Ямбол плащат 5,13 лв. за кубик вода, а през следващата година цената ще бъде 4,28 лв. или 2,19 евро за кубик. Съществено е предложеното поевтиняване на водата и в Сливен - с над 14 на сто. В Ловеч водата може да поевтинее с 8,8%, в момента кубикът е 5,34 лева, а след Нова година може да стане 5 лева. В Перник, също се предлага намаление с 3,7% до 4 лева за кубик, предаде pariteni.bg.
Междувременно "Софийска вода" обяви как ще става превалутирането на фактурите от 1 януари. Оттам обясниха още, че инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв., а за водопроводната и канализационната мрежа - около 40 млн. лв. Инвестира се и в дигитализация на измерване и контрол на водните количества.
Относно цените на питейната вода в София изпълнителният директор Васил Тренев коментира, че ще има стандартни повишения, които са определени за 5-годишните бизнес планове на всеки един воден оператор. Цената на водата следва да се повиши с около 4% без ДДС.
"За законоустановения период от време в това отношение следваме приетия закон за евроконверсия. Фактурата ще изглежда както преди, като единствената разлика е, че цената и калкулацията ще бъдат в евро. Ще има закръгляне в полза на клиента, както е записано в закона", каза Тренев.
