ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Румяна Бъчварова: Мисля, че през бюджета се прави опит да се купят определени избиратели
Това е ново явление в нашия политчески живот - излизането на протест заради бюджета. Такъв тип обществени събития започват да живеят собствен живот, развиват се - въпросът е дали ще успеят да обединят опозицията. В този смисъл мисля, че сме в една повратана точка, която може да промени настроенията в политическия живот, заяви Бъчварова.
Нямам отговор защо гласуването по бюджета се случва след протеста, а не преди това. Вероятно очакваха това, което те са решили, да мине между другото. Отам дойде припряността, искането бързо да се взме решение, без диалог. А диалогът е много важен, когато има различни обществени интереси – на бизнеса, синдикатите, работещите групи, социално уязвимите групи, посочи тя.
Борисов винаги е имал усет да реагира на обществения глас. В момента той е в ролята на човека, който се опитва да постигне съгласие. Но големият пропуск тук е при коалиционното споразумение – дали това, което се предлага сега за бюджета, е било договорорено в споразумението. Липсата на прозрачност е основен дефект, отбеляза бившият вицепремиер.
Мисля, че през бюджета се прави опит да се купят определени избиратели. Може да се стигне до избори, но само ако Пееевски и Борисов решат това да се случи. Ако някой се страхува от избори или мисли, че това не би било добре на прага на влизането на България в еврозоната, може да се опита да направи втори кабинет в рамките на този парламент, каза още Румяна Бъчварова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 255
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в на...
17:12 / 30.11.2025
Експерт за приготвянето на кисело зело: На 200 кг сурово зеле се ...
16:38 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на ...
15:50 / 30.11.2025
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумение...
15:32 / 30.11.2025
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS