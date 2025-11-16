ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминаването ни в еврозоната
Христов определи предложението за двегодишна пауза между мандати на държавния глава като "общовалидна и широко приложима мярка в демократичните държави“. Той даде пример с Франция, където всички бивши президенти стават членове на Конституционния съвет и запазват редица привилегии, правомощия и имунитети. "Рано или късно подобна практика ще бъде наложена и у нас“, заяви Христов.
Христов беше категоричен, че страната не трябва да влиза в нов политически цикъл и предсрочни избори. "Сега ни е нужно стабилно правителство с оглед преминаването ни в еврозоната. Даваме четиригодишен хоризонт на управлението и нямаме причина да ходим на избори“, каза пред NOVA той.
По повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл България“, Христов заяви, че не го познава лично, но оценява действията му до момента: "Съдейки по работата му – той си върши работата и има данни за това. Убеден съм, че ще се справи.“ Той добави, че независимо кого биха назначили, "Продължаваме Промяната -Демократична България" "щяха да критикуват решението“.
Христов подчерта, че основната цел на санкциите на САЩ е да лишат Русия от приходи, които се използват за финансиране на войната срещу Украйна. В този контекст контролът върху "Лукойл“ е ключов елемент от ангажимента на България към съюзниците.
Христов обяви, че СДС ще подкрепи Бюджет 2026 и на първо, и на второ гласуване, но не скри резервите си за увеличаването на данък дивидент – според него по-ниските данъци водят до по-висока събираемост, както и за повишаването на пенсионните вноски с 2%. Христов посочи, че има съмнения дали мярката е необходима и ефективна. Той изрази съжаление, че бюджетът не е обсъден в Националния тристранен съвет.
По отношение на идеята за таван на бонусите в държавната администрация Христов заяви, че подкрепя въвеждането на такъв механизъм.
"Борисов пое ангажимент догодина да води сериозен диалог по темата, и аз смятам, че е необходим таван“, подчерта председателят на СДС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1399
|предишна страница [ 1/234 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предстоят промени в заплащането на нощния труд
09:07 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки дос...
08:35 / 16.11.2025
Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
08:58 / 16.11.2025
Експерт: Лошо е, ако рутерът е на два метра от леглото
09:02 / 16.11.2025
Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме пра...
22:07 / 15.11.2025
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS