|Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
Причината за нестабилното време е циклон, който носи валежи и по-ниски за сезона температури в целия Балкански регион, уточни климатологът.
По думите му на места в страната са паднали и леки снежинки, но те се топят веднага.
През следващите дни температурите ще се повишат и ще останат по-високи от обичайното, сочи прогнозата на проф. Рачев.
Той отчете, че ноември е бил с близо 3° над климатичната норма. Варна и Бургас са били най-топлите градове в страната през месеца – с около 4° над нормата.
На много места в Югозападна България валежите са били 2–5 пъти над обичайните стойности, пише bTV.
По данни от европейския модел декември се очертава с температура около 1° за България. Сходна е прогнозата и на американския модел.
По отношение на валежите двата модела се разминават:
Европейският модел прогнозира нормални или леко наднормени количества – между 40 и 70 л/кв. м, а в планините до 120. Американският модел очаква по-сухо време в Югоизточна Европа.
"До 8 декември сняг няма да има никъде под 2000 метра“, подчерта климатологът.
Той добави, че студът засега остава "заключен“ около Северния полюс и не се очаква нахлуване на арктичен въздух към нашите географски ширини.
