|Проф. Рачев: Очакват ни ледени дни в цялата страна
"Ще стане по-студено особено в котловинните полета. Може би петък, събота, може да стане малко рано сутрин, но температурите, особено в Западна България ще бъдат малко над нулата, което не е нищо за тази част от годината“, каза той.
И посочи студен фронт на картата, който според него може да предизвика леки превалявания на сняг в североизточните райони, дори и във Варна.
"Снегът спря, има вероятност в понеделник отново да завали, но не е толкова сигурно. По-скоро чакаме следващия процес в периода между 2 и 5 януари, но това е толкова далече… Помните и за Коледа, щеше да е суха, безснежна, а накрая – видяхте, децата поне се зарадваха на снега“, допълни още професорът.
"При всички положения за Нова година обещавам едно много хубаво време за зимни спортове“, каза той, визирайки високите места като планините, където се очаква да има сняг тогава.
В София ниските градуси ще се задържат в следващите дни. А около 4 и 5 януари все още не е ясно дали ще има снеговалежи, или не.
"Непрекъснато се сменят като за Коледа – ту ще има сняг, ту няма да има. Все пак това е 10 дни напред, ще се следи какво е положението. Но дотогава ще има доста слънце, още днес с нарастването на атмосферното налягане, облачността ще се разкъса и ще видим слънце, което е много добре“, каза още проф. Рачев.
