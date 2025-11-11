ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноември
Автор: ИА Фокус 09:08Коментари (0)353
© bTV
"Втората половина на ноември ще продължи с необичайно високи температури и почти без валежи. Все пак е края на есента и няма как да тръгнем по джапанки, но имаме 4,5 градуса над нормата за месеца“. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Дъждовете от днешния ден постепенно ще отслабват – първо в Западна България, а по-късно и на изток. Циклонът, който носи облаци и влага, ще се измести, а над страната ще се установи по-стабилно време.

"Сутрините ще станат по-хладни, възможни са рано сутрин 2–3 градуса в столицата. Но през деня ще е приятно – 15–17 градуса през уикенда“, добави проф. Рачев.

Въпреки напредващия календар, зимата не бърза. Средните температури остават значително над климатичните норми – на места с 4–5 градуса. Дори в планинските курорти като Банско топлото време ще се задържи поне до 20–25 ноември.

По-хладни сутрини и вероятност за краткотрайни мъгли има главно за Дунавската равнина. В София се очакват леко отрицателни сутрешни стойности към края на работната седмица, но през деня остава меко.

"Не можем да тръгнем по джапанки, все пак е ноември, но времето е повече от благосклонно“, коментира климатологът.

В Банско и по високите части ще е топло за сезона, без трайна снежна покривка в обозримото бъдеще.

Черноморието – остава по-влажно заради влиянието на преминаващите средиземноморски циклони, но без сериозни студове.

Варна – морето е около 16–17°C – над характерното за периода.

Нивата на основните водоеми остават добри. Яз. "Искър“ е над 430 милиона куб. м полезен обем – достатъчно за поне две години водоснабдяване на София, дори без валежи.

Ноември у нас продължава с есенно, но по-скоро пролетно усещане. До другия вторник не се очакват сериозни валежи, а в Сливен и Пловдив дори няма да има въобще и ще е топло.

Докато България се радва на необичайна есен, Азия и Тихоокеанският регион се борят с мощни тайфуни. Проф. Рачев подчерта, че преминалият през Филипините тайфун е отнел над 200 живота, а нов мощен циклон приближава.


Още по темата: общо новини по темата: 57
11.11.2025 Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пресичане
08.11.2025 Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
05.11.2025 Поверие гласи, че ако днес залезът бъде ярък, ни очаква лошо време идните
дни
04.11.2025 Как най-ефикасно да намалим сметките за парно?
02.11.2025 Експерт: Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат
01.11.2025 В ход е акция "Зима": За какво ще ни проверяват?
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предприемат: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хор...
09:41 / 11.11.2025
Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пре...
09:29 / 11.11.2025
Халваджиян: Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравя...
09:01 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
09:09 / 11.11.2025
Мария Захарова: Споразумението между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот е ча...
08:51 / 11.11.2025
Оранжев код за обилни валежи
08:06 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Зима 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: