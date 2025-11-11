ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноември
Дъждовете от днешния ден постепенно ще отслабват – първо в Западна България, а по-късно и на изток. Циклонът, който носи облаци и влага, ще се измести, а над страната ще се установи по-стабилно време.
"Сутрините ще станат по-хладни, възможни са рано сутрин 2–3 градуса в столицата. Но през деня ще е приятно – 15–17 градуса през уикенда“, добави проф. Рачев.
Въпреки напредващия календар, зимата не бърза. Средните температури остават значително над климатичните норми – на места с 4–5 градуса. Дори в планинските курорти като Банско топлото време ще се задържи поне до 20–25 ноември.
По-хладни сутрини и вероятност за краткотрайни мъгли има главно за Дунавската равнина. В София се очакват леко отрицателни сутрешни стойности към края на работната седмица, но през деня остава меко.
"Не можем да тръгнем по джапанки, все пак е ноември, но времето е повече от благосклонно“, коментира климатологът.
В Банско и по високите части ще е топло за сезона, без трайна снежна покривка в обозримото бъдеще.
Черноморието – остава по-влажно заради влиянието на преминаващите средиземноморски циклони, но без сериозни студове.
Варна – морето е около 16–17°C – над характерното за периода.
Нивата на основните водоеми остават добри. Яз. "Искър“ е над 430 милиона куб. м полезен обем – достатъчно за поне две години водоснабдяване на София, дори без валежи.
Ноември у нас продължава с есенно, но по-скоро пролетно усещане. До другия вторник не се очакват сериозни валежи, а в Сливен и Пловдив дори няма да има въобще и ще е топло.
Докато България се радва на необичайна есен, Азия и Тихоокеанският регион се борят с мощни тайфуни. Проф. Рачев подчерта, че преминалият през Филипините тайфун е отнел над 200 живота, а нов мощен циклон приближава.
