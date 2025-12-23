ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Кантарджиев с предупреждение: Грипът вече има епидемично разпространение у нас
Автор: ИА Фокус 09:33Коментари (0)182
Здравната картина в страната вече придобива нормалния си за сезона вид. Това заяви в студиото на "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, като подчерта, че през последната седмица за първи път има повече болни в сравнение със същия период на миналата година.

"Последната седмица е първата, която имаме повече болни от същата седмица миналата година. Това означава, че вече грипът има епидемично разпространение в нашата страна и това се разбира от вде неща. Първо, това е броят на заболелите. Второ - промяната на структурата на микробите причинители", обясни проф. Тодор Кантарджиев.

Той подчерта, че много добър е фактът, че много хора вече са ваксинирани:

"Новият вариант на грипа, който доминира, е Х3Н2, подвариант К, който е със седем мутации. Това означава, че той е по-прилепчив от другите грипове. Ваксините не му действат достатъчно силно, но все пак ваксината предпазва от тежко заболяване. Затова Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм казва - който може да се ваксинира."

Проф. Кантарджиев подчерта, че е много важна комбинацията на ваксината с други лекарствени средства и затова е добре всеки да говори с личния си лекар и да направи така, че да му бъде изписано лекарство срещу грипа и да го има в дома си:

"Една опаковка е достатъчна за цялото семейство. Защото появи ли се грип, симптомите са такива, че лесно се познават, обаждаш се по телефона на лекаря и лекарят ти казва - започвай два пъти на ден да взимаш от лекарството, което е срещу грип, което е с рецепта и което е специално срещу размножаването на грипния вирус. Освен това, другите членове на семейството взимат по една таблетка на ден, с което правят така, че те да не се разболеят с грип. Тези неща ако се спазват, ще имаме по-малко проблеми."

Освен тези мерки, професорът препоръчва често проветряване, миене на ръцете, ползване на маска и ако някой има температура с кашлица - да си стои вкъщи. Характерните симптоми са лесно разпознаваеми - висока температура, кашлица, отпадналост, болки в мускулите и ставите, чувствителност на очите към светлината, болки в очните ябълки.

"Такава е характерната клинична картина на заболяването. Грипът е с най-краткия инкубационен период - от 24 до 36 часа от заразяването получавате симптоми. В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло. По това се познава грипът", поясни той.

И уточни, че човек е заразен около 4-5 дена и е добре през това време да пази семейството си, ползвайки маска, а семейството е хубаво да взима профилактични антивирусни лекарства, които действат на размножаването на грипния вирус.


Още по темата:
21.12.2025 Пикът на супергрипа идва!
18.12.2025 Грипът набира скорост
17.12.2025 Предупреждение: Идва нов щам на грипа
16.12.2025 Доц. Кунчев: Ще има грипна ваканция
14.12.2025 СЗО: Ваксините не причиняват аутизъм
14.12.2025 Д-р Аспарух Илиев: Имуностимулиращите препарати не са ефективни при грип
Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
06:45 / 23.12.2025
Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празни...
06:20 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025

