|Проф. Кантарджиев с предупреждение: Грипът вече има епидемично разпространение у нас
"Последната седмица е първата, която имаме повече болни от същата седмица миналата година. Това означава, че вече грипът има епидемично разпространение в нашата страна и това се разбира от вде неща. Първо, това е броят на заболелите. Второ - промяната на структурата на микробите причинители", обясни проф. Тодор Кантарджиев.
Той подчерта, че много добър е фактът, че много хора вече са ваксинирани:
"Новият вариант на грипа, който доминира, е Х3Н2, подвариант К, който е със седем мутации. Това означава, че той е по-прилепчив от другите грипове. Ваксините не му действат достатъчно силно, но все пак ваксината предпазва от тежко заболяване. Затова Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм казва - който може да се ваксинира."
Проф. Кантарджиев подчерта, че е много важна комбинацията на ваксината с други лекарствени средства и затова е добре всеки да говори с личния си лекар и да направи така, че да му бъде изписано лекарство срещу грипа и да го има в дома си:
"Една опаковка е достатъчна за цялото семейство. Защото появи ли се грип, симптомите са такива, че лесно се познават, обаждаш се по телефона на лекаря и лекарят ти казва - започвай два пъти на ден да взимаш от лекарството, което е срещу грип, което е с рецепта и което е специално срещу размножаването на грипния вирус. Освен това, другите членове на семейството взимат по една таблетка на ден, с което правят така, че те да не се разболеят с грип. Тези неща ако се спазват, ще имаме по-малко проблеми."
Освен тези мерки, професорът препоръчва често проветряване, миене на ръцете, ползване на маска и ако някой има температура с кашлица - да си стои вкъщи. Характерните симптоми са лесно разпознаваеми - висока температура, кашлица, отпадналост, болки в мускулите и ставите, чувствителност на очите към светлината, болки в очните ябълки.
"Такава е характерната клинична картина на заболяването. Грипът е с най-краткия инкубационен период - от 24 до 36 часа от заразяването получавате симптоми. В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло. По това се познава грипът", поясни той.
И уточни, че човек е заразен около 4-5 дена и е добре през това време да пази семейството си, ползвайки маска, а семейството е хубаво да взима профилактични антивирусни лекарства, които действат на размножаването на грипния вирус.
