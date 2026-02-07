Има ли шанс да си върнем загубеното обоняние след COVID-19 и други болести

© ФОКУС Загубата на обоняние след COVID‑19 е един от най-често срещаните и трайни симптоми, които продължават месеци след изчезването на острите прояви на инфекцията. Това състояние, известно като аносмия, може да намали усещането за миризма и вкус, да повлияе на качеството на хранене и дори да промени ежедневното удоволствие от познати аромати. Симптомите варират от частична загуба на миризма до пълно отсъствие на сетивността, а за някои хора миризмите могат да се възприемат изкривено или странно, състояние, което специалистите наричат паросмия.



ФОКУС направи проучване в специализирани разработки по темата и установи, че при повечето пациенти обонятелното усещане започва да се възстановява в рамките на първите седмици след COVID‑19, като приблизително 80–90% от засегнатите възстановяват чувствителността си в първите няколко месеца. Въпреки това значителен дял хора преживяват продължително нарушение, което може да трае една година или повече, особено ако първоначалната загуба е била тежка или ако човек е по‑възрастен.



Причината за този симптом не е просто "задръстване“ на носа. SARS‑CoV‑2 може да увреди клетките, които поддържат обонятелните неврони, а при някои пациенти може да засегне и самите рецептори за миризма или техните нервни връзки. Това нарушава предаването на миризмата от носа до мозъка и води до намалено или изкривено усещане.



Един от основните методи, които специалистите препоръчват за възстановяване, е т.нар. "обонятелна тренировка“. Тя включва ежедневно вдишване на няколко различни аромата – като цитрус, роза, евкалипт и карамфил – по няколко повторения за 10–20 секунди. Целта е да се стимулира възстановяването на обонятелната система чрез нейната способност за неврологична пластичност. Много пациенти забелязват първи подобрения след няколко седмици, а тренировката може да се продължи за няколко месеца, за да се постигне по-дълбоко възстановяване.



В някои случаи лекарите препоръчват допълнителни подходи, като назални измивания със солен разтвор, лечение за намаляване на локалното възпаление или третиране на съпътстващи състояния като алергичен ринит или назални полипи. При по-тежки и продължителни случаи се проучват и иновативни терапии, насочени към регенерация на обонятелните нерви.



Важно е да се има предвид, че индивидуалните резултати варират значително. Някои пациенти възстановяват почти напълно обонянието си, при други усещането за миризма се връща частично, а при малък процент може да остане намалено или изкривено за дълъг период. Специалистите съветват всеки, който изпитва трайна загуба на обоняние, да бъде търпелив, да стимулира сетивата си ежедневно и да се консултира с лекар или оториноларинголог, който може да оцени състоянието и да предложи персонализиран план за възстановяване.



ФОКУС препоръчва на пациентите да подхождат активно и търпеливо към възстановяването на обонянието си, като същевременно следят напредъка си с помощта на специалист.