|Ще обявят ли грипна епидемия в Пловдив?
Всекидневно през кабинета на д-р Калайджиев минават поне десетина човека със симптоми на грип.
Д-р Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "В момента определено по цели семейство, предишните дни преобладаваха предимно децата от малка към средна възраст."
Пред кабинета чака и семейството на Йовчо Иванов.
Йовчо Иванов: "Малката ми дъщеря се върна преди два дни от детска градина, беше болна и евентуално и ние хванахме нещо и дойдохме да се прегледаме."
Медиците съветват - при доказан грип лечението да започне възможно най-рано.
Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "Вчера даже имах такъв пациент, който беше започнал лечението и каза по негови думи още на 5-ия,6-ия час усетил подобрението. На другия ден почти нищо вече му е нямало."
Здравите все още могат да си поставят противогрипни ваксини.
Доц. Христиана Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Ваксината срещу грип може да се постави и през месеците януари, февруари и дори март, стига човек да намери такава ваксина."
В понеделник областния щаб в Пловдив ще се събере, за да прецени дали да въведе противоепидемични мерки в областта, пише БНТ.
