ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заешка треска плъзна у нас
У нас обикновено има едва по няколко случая на година. Преди десетина години имаше увеличаване на болните, като инфекцията се разпространи в цялата страна. Причината – увеличение на популацията на мишки и плъхове заради неприбрана реколта. Когато има разпространение на инфекцията сред животните, една част от пневмониите може да са туларемиини.
За да се предпазим от заболяването ,при всяко слизане до мазето мийте ръцете си и сменяйте обувките си. Измивайте много хубаво плодовете и зеленчуците. Заразата стига до човек чрез урината на мишки и плъхове.
Преди 30 години в България имаше най-много случаи на очна форма на туларемия. Хората се заразяват при белене на картофи например след докосване на очите си. "Трябва да се знае, че туларемията може да зарази водоизточниците. Най-опасно е, ако заразата тръгне по каналите на някой голям град“, предупреди професорът.
Тази болест се нарича заешка треска, защото обикновено природен резервоар на инфекцията са зайците. "Случаите, които имахме преди 30 години, бяха вследствие на недобре сварени и изпечени заешки меса. Обикновено плъховете карат хронично заболяването. Мишките го разпространяват, след което умират, но плъховете го карат хронично и с урината си причиняват вреда в складовете. Всички плодове и зеленчуци, които купуваме, трябва да бъдат добре измити, преди да ги ядем“, казва още проф. Кантарджиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17285
|предишна страница [ 1/2881 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Борислав Гуцанов: Конгресът на БСП е "жив организъм" и преломна т...
11:54 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сирене...
11:22 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS