ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Заешка треска плъзна у нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19Коментари (0)727
©
Опасна зараза, предавана от мишки и плъхове, е засечена у нас  Туларемия, известна като заешка треска, разболя човек на 65 години от област Кюстендил, съобщи за вестник "Телеграф“ бившият шеф на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. При пациента са силно увеличени лимфните възли на шията, което е един от отличителните белези на заболяването. 

У нас обикновено има едва по няколко случая на година. Преди десетина години имаше увеличаване на болните,  като инфекцията се разпространи в цялата страна. Причината – увеличение на популацията на мишки и плъхове заради неприбрана реколта. Когато има разпространение на инфекцията сред животните, една част от пневмониите може да са туларемиини.

За да се предпазим от заболяването ,при всяко слизане до мазето мийте ръцете си и сменяйте обувките си. Измивайте много хубаво плодовете и зеленчуците.  Заразата стига до човек чрез урината на мишки и плъхове.

Преди 30 години в България имаше най-много случаи на очна форма на туларемия. Хората се заразяват  при белене на картофи например след докосване на очите си. "Трябва да се знае, че туларемията може да зарази водоизточниците. Най-опасно е, ако заразата тръгне по каналите на някой голям град“, предупреди професорът. 

Тази болест се нарича заешка треска, защото обикновено природен резервоар на инфекцията са зайците. "Случаите, които имахме преди 30 години, бяха вследствие на недобре сварени и изпечени заешки меса. Обикновено плъховете карат хронично заболяването. Мишките го разпространяват, след което умират, но плъховете го карат хронично и с урината си причиняват вреда в складовете. Всички плодове и зеленчуци, които купуваме, трябва да бъдат добре измити, преди да ги ядем“, казва още проф. Кантарджиев.


Още по темата: общо новини по темата: 17285
07.02.2026 Има ли шанс да си върнем загубеното обоняние след COVID-19 и други болести
23.01.2026 Ще обявят ли грипна епидемия в Пловдив?
17.01.2026 Грипната вълна се разраства, новият щам води до необичайно бързи пневмонии
06.01.2026 Д-р Киселкова: Доминиращият грипен щам в страната е грип А, подтип H3N2
30.12.2025 Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министерство с препоръки
30.12.2025 Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
предишна страница [ 1/2881 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Борислав Гуцанов: Конгресът на БСП е "жив организъм" и преломна т...
11:54 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сирене...
11:22 / 07.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
Зима 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: