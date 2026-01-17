ИЗПРАТИ НОВИНА
Грипната вълна се разраства, новият щам води до необичайно бързи пневмонии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:51Коментари (0)459
©
В разгара на зимния сезон областите Варна и Добрич вече обявиха грипна епидемия, а още пет са на прага на това решение. Вирусологът проф. Радка Аргирова обясни, че се сблъскваме с нов субвариант на грипа. Тя подчерта, че при него "вирусът по-лесно навлиза и обхваща по-голям брой клетки“, като специфичното е, че той "напада не само клетките на горните дихателни пътища, но и малко по-надолу - белите дробове и алвеолите“. Именно това е причината за необичайно бързото развитие на пневмонии.

Проф. Аргирова предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите "трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“. Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение. "До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя пред NOVA, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.

Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. "Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, сподели тя. Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.

Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители. За финал вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. "Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза eкспертът и призова колегите си лекари винаги "да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.


