Проф. Кантарджиев развенча три мита
Автор: ИА Фокус 10:50
© bTV
Единият знае всичко за вирусите, другият - за времето. Добре разпознаваеми са, но често ги бъркат. Това са проф. Тодор Кантарджиев и проф. Георги Рачев.

"Тези дни говорим само за бактериите, вирусите се изчерпиха. Това се учеше в 7. Клас и се прави разлика между едните и другите. Хубавите новини са от европейското бюро на Световната здравна организация, неговият председател Ханс Клуге, каза, че ваксината за грипа действа на новия подвариант коронавируса. Който е ваксиниран ще бъде защитен от тежко заболяване – това са хубави новини“, каза проф. Кантарджиев.

И уточни – че преди коледните празници е имало епидемично разпространение на грипа у нас.

"Не са ли децата на училище, е много добре, защото най-застрашена е възрастта от 4 до 14 години. Просто там колективният имунитет е най-слаб и можем да очакваме много случаи именно в този възрастов интервал“, каза още професорът.

Той припомни и най-важните мерки – старателно и редовно миене на ръцете, възрастните да носят маски на публични места и като се събират приятели, да няма болни на масата.

Проф. Кантарджиев разобличи и няколко от най-често повтаряните митове и заучени фрази в зимния сезон.

Мит 1 - "Студът разболява“

"Студът какво прави – едно, че се събираме на топли места повече хора и имаме близък контакт, а и прави така, че се свиват кръвоносните съдове на лигавицата на носа. Носът е много важен орган, защото прави така, че въздухът, който дишаме, от -60 до +60 градуса, температурата става 30 градуса. Та, този нос има много богата на кръвоносни съдове лигавица, но ниските температури под 5 градуса, свиват съдовете, в тях не влизат белите кръвни клетки, които са клетките на имунитета, и лигавицата остава незащитена по отношение на вируси и бактерии. Именно това увеличава заболяванията от инфекции на горните дихателни пътища – студът“, каза той.

Мит 2 - "Ракията лекува всичко“

"Ракията в малки количества е много полезна. Но в малки. Вече у нас започва голям спор – какво значи малко количество, но е важно да се знае – има ли махмурлук, да знаеш, че имунната система ти е потисната. Затова не е полезно имането на махмурлук, пиеш за удоволствие, така че да се повишава имунитета ти, ракия, даже греяна ракия“, пише bTV.

Мит 3 – "Щом е топло навън, няма вируси“

"Топлото време – ако сме на открито, няма да имаме контакт с други хора и по-малко ще се заболява. Именно затова грипът дойде късно у нас, защото, благодарение на хубавите прогнози, есента беше топла и приятна“.


