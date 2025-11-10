ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Ива Христова ни предупреди: Грипът тепърва събира сили!
"Грипът тепърва събира сили, за да се засили през декември. Ваксинацията е най-силното оръжие в борбата срещу разпространението на ваксинопредотвратимо заболяване, каквото е грипът. Така че създаването на имунно население намалява циркулацията, тъй като вирусът не може да срещне възприемчив организъм, в който да се намножи и съответно да се предаде на следващите възприемчиви организми. Така че да, всъщност ваксинацията игра огромна роля и тъй като тази година всъщност имаше повече закупени ваксини със 100 хиляди спрямо миналата година и това оказва влияние. Но от началото на сезона, от 40-та седмица, ние сме вече 45-та свърши, нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година", каза проф. Ива Христова.
Според думите на проф. Христова през зимния сезон ще доминира грипът от тип А.
"Първо като интензитет очакваме като миналата година. В някакъв случай не е по-силно и нещо по-различно. Като тип винаги АН1N1 т.е. пандемичният щам доминира. Към момента за нашата страна обаче почти изравнени са бройките и на АH3N2. Тип А категорично. Тип Б ще наблюдаваме към края на така епидемичната вълна."
Проф. Христова подчерта, че назалните ваксини за деца са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките, тъй като се поставят от 6-месечна възраст.
"Аз първо искам да кажа, че за децата са показани не само инхалаторните ваксини, които очевидно не стигнаха назалните, но и инжекционните . Ако е за възрастни, трябва да се прецизира. И второ, когато се слага за пръв път, трябват две дози. Но инжекционните дори са показани за по-малки деца. Те са изпитани за деца над 6 месеца. Докато инхалаторните са за деца над 2 години. Но първата среща с вируса, особено за деца в ясленска възраст, става именно преди втората година. Така че трябва да се има предвид, че инжекционните могат да се прилагат."
"Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно", подчерта проф. Христова.
