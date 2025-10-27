ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Ива Христова: Вирусите вече циркулират активно
Автор: ИА Фокус 11:33Коментари (0)158
© NOVA NEWS
Твърде вероятно е в последната седмица на януари да отбележим пиковите стойности на грипа у нас. Ако сега имаме около 65 на 10 000 души заболели, тогава ще достигнем до около 200 на 10 000 души. Това прогнозира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя обясни, че по отношение на инфекциозните заболявания към момента от респираторните се регистрира основно COVID-19.

"Засега случаите на грип са все още единични. Всъщност след 40-ата седмица (а вече сме в 43-тата) започва така нареченият грипен сезон, така че е логично да започваме да доказваме единични случаи. Но реалната картина не е точно такава – има доста повече грип. Съдейки по данните от Западна Европа, където макар и в ниски стойности, грипната циркулация се засилва, както и по резултатите от антигенните тестове у нас, грипът вече е сред нас. Засега е на много ниски нива, но циркулацията му постепенно се увеличава и вероятно ще достигне своя пик в края на януари", посочи пред NOVA NEWS тя.

Тя отчете, че се увеличават и острите респираторни заболявания: "В нашата лаборатория най-често доказваме SARS-CoV-2, следван от риновируси. В момента най-високи са стойностите на COVID-19, но според данните от Западна Европа се очаква те да започнат да намаляват, а нашите тенденции обикновено следват тези там с известно закъснение".

А като цяло, по отношение на инфекциозната заболеваемост, водещото място е за варицелата.

"Имаме по 25–30 хиляди случая на година. Само за последната седмица са регистрирани около 200 случая като броят им расте. От началото на годината те са 17 хиляди с тенденция да достигнат и дори да надхвърлят 20 хиляди. В детските колективи основните проблеми са варицелата и скарлатината, но трябва да отбележим, че скарлатината е значително по-назад – с около десет пъти по-малък брой случаи, приблизително 30 на седмица. От началото на годината случаите са около 2800", показва статистиката, цитирана от проф. Христова.

Директорът на НЦЗПБ беше категорична, че добрата новина е, че за ваксината срещу варицела вече има "зелена светлина“ да влезе като част от задължителния имунизационен календар. Тя подчерта, че доколкото има информация, са осигурени необходимите средства за тези ваксини като сега остава те да бъдат гласувани. Ваксината ще се прилага на децата, които подлежат на имунизация в момента – на възраст между 12 и 15 месеца, като при тях трябва да се направи първата доза. Втората се поставя между 4 и 6 години.


Още по темата: общо новини по темата: 17242
19.10.2025 Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът за ваксинация
17.10.2025 Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
15.10.2025 Майка и бебе са с изгаряния заради UV лампа
14.10.2025 Проф. Ива Христова: Грипът е много заразен
11.10.2025 Проф. Кантарджиев: Това е нормално, очаквано явление
09.10.2025 Безплатни ваксини срещу COVID-19 и ДТК за бременни в Пловдив
предишна страница [ 1/2874 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Парични средства над 10 000 евро се декларират при излизане или в...
10:33 / 27.10.2025
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо ...
09:53 / 27.10.2025
Ивайло Симеонов: "Пакост или лакомство" всъщност е диабет или зат...
09:26 / 27.10.2025
Сиромахов: В моя граждански проект е недопустимо държавата да се ...
09:11 / 27.10.2025
Сиромахов: Истинското купуване на гласове не е в ромските махали,...
09:00 / 27.10.2025
Микробиолог: Опасни бактерии в Пловдив, не гответе и не си мийте ...
08:48 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
БК Академик Пловдив
Hills of Rock 2026
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: