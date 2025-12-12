ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Георги Рачев ни попари: Ще бъде ужасно сухо
"Сняг в обозримото бъдеще няма. Децата ще трябва да изкарат една кафява Коледа“, отбеляза той и допълни, че това е почти сигурно.
По думите му следващата седмица ще бъде точно копие на тази, която мина. В неделя ще има малко захлаждане, а след това в понеделник ще бъде отново топло.
Проф. Рачев коментира, че температурите са с 4-4,5 градуса над нормите. Той припомни, че "Даниела" трайно се е настанила над Европа, а Европейският център за средносрочни прогнози и американците прогнозират тотално засушаване в южната част на контитента.
"Ужасно сухо ще бъде този месец, ако успеем да изпълним половината норма, ще бъде добре", отбеляза климатологът.
