|Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
"През лятото настъпиха някои мутации, особено в единия от вариантите, който е включен във ваксината. Това е причината да започне по-рано настъплението на грипа", каза вирусологът проф. Радостина Александрова в "България сутрин".
През февруари се дават препоръките по отношение на това какво да включва ваксината, за да осигури адекватна защита, уточни тя.
"Това е силно изменчив вирус, след това са настъпили допълнителни изменения. Точно това разминаване ще увеличи броя на инфекциите. Все още ваксината пази достатъчно добре от тежко протичане, от усложнения", каза вирусологът.
Какви са симптомите на грипа
По думите ѝ симптомите на грипа се характеризират с болки в тялото, мускулите, болки при движение на очите, главоболие, силна отпадналост, висока температура.
"Грипът е вирус, който буквално те сграбчва. Нещата се случват изведнъж. Тестването е важно, защото човек трябва да знае, ако става въпрос за грип. До 24-ия и 36-ия час има антивирусни продукти, които могат да помогнат", посочи проф. Александрова пред Bulgaria ON AIR.
Децата и възрастните хора са най-уязвими
"Имунната система на малките деца не е достатъчно добре развита. Те все още нямат нашия опит, който се натрупва година след година. Възрастните хора, над 65 години, хората, които имат съпътстващи заболявания, са рискови. Ваксината обикновено е ефективна по отношение предотвратяване на самата инфекция между 40 и 60%. Това зависи доколко ще съвпаднат включените в нея щамове и това, което се разпространява", обясни вирусологът.
Проф. Александрова напомни колко е важно да не забравяме да пием много течности.
"При вируса антибиотиците няма да подействат, освен ако няма някаква допълнителна бактериална инфекция. Има ефективни противогрипни продукти. Много течности трябва да се пият, особено от малките деца, които лесно могат да се обезводнят", препоръча специалистът.
Нимбус е новият щам на Ковид-19
"Това е поредното лице на варианта Омикрон. В момента Ковид-19 е отстъпил крачка назад, защото грипният вирус е в апогея си. Вирусите успяват да се споразумеят помежду си", обобщи проф. Александрова.
