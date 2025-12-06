ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът на КНСБ: Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година
Автор: ИА Фокус 18:12Коментари (0)140
©
Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година. Това са 10% хоризонтално увеличение. В рамките на съответните агенции и ведомства, то няма да бъде "на калпак", а съобразно постигнатите нива. Ние ще искаме диференциация в отделните структури. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на NOVA NEWS.

Той смята, че минималната работна заплата не трябва да бъде 50% от средната. Според него трябва да се намери формула за растеж на МРЗ, като дебат по темата предстои през следващата година. Димитров допълни, че в различните министерства и ведомства има 20 000 длъжности, "за които трябва да се види дали съответстват на това, което получават, и дали има драматични различния помежду си в заплащането".

Димитров каза, че по отношение на двойното увеличаване на данък дивидент, осигурителни вноски и СУПТО е намерен компромисен вариант за следващия бюджет. И допълни, че е взето решение ръстът на максималния осигурителен доход да бъде по-малък от предвидения.

Димитров обясни още, че ръстът на пенсиите по швейцарското правило остава и новото увеличение ще бъде от 1 юли.

Президентът на КНСБ смята, че не е изключено, ако правителството падне, да се развихри спекула при цените и те да тръгнат нагоре заради липсата на контрол. Той подчерта, че и към момента има необосновано покачване на някои цени – например на сиренето и други млечни продукти.

По отношение на протеста Димитров посочи, че на него са се смесили очакванията на младите хора за промяна, с бизнесинтересите, както и с тези на някои партии. По негови думи няма да се стигне до предсрочни избори.


