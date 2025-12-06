ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът на КНСБ: Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година
Той смята, че минималната работна заплата не трябва да бъде 50% от средната. Според него трябва да се намери формула за растеж на МРЗ, като дебат по темата предстои през следващата година. Димитров допълни, че в различните министерства и ведомства има 20 000 длъжности, "за които трябва да се види дали съответстват на това, което получават, и дали има драматични различния помежду си в заплащането".
Димитров каза, че по отношение на двойното увеличаване на данък дивидент, осигурителни вноски и СУПТО е намерен компромисен вариант за следващия бюджет. И допълни, че е взето решение ръстът на максималния осигурителен доход да бъде по-малък от предвидения.
Димитров обясни още, че ръстът на пенсиите по швейцарското правило остава и новото увеличение ще бъде от 1 юли.
Президентът на КНСБ смята, че не е изключено, ако правителството падне, да се развихри спекула при цените и те да тръгнат нагоре заради липсата на контрол. Той подчерта, че и към момента има необосновано покачване на някои цени – например на сиренето и други млечни продукти.
По отношение на протеста Димитров посочи, че на него са се смесили очакванията на младите хора за промяна, с бизнесинтересите, както и с тези на някои партии. По негови думи няма да се стигне до предсрочни избори.
