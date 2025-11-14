Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност

© Премиерът Росен Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерски съвет заради избора на особен управител на "Лукойл".



Това съобщи председателят на парламента Рая Назарян като по този начин го извини за отсъствието му от парламентарния контрол.



Името на особения управител се очаква до часове.



