|Премиерът: Водата е дар Божи, но и стихия
В следващите две години, по Стратегическия план предстои приобщаването на близо 1 милион декара земи за напояване, а програмата ще даде възможност площите да достигнат до 2 400 млн. лева.Това е ясен знак за политиката на държавата ни за развитие на земеделието и селското стопанство като един от основните отрасли за земеделието", каза Желязков.
По думите на премиера в последните години, при тези катаклизми, се вижда ясно каква е ролята на всяко едно управление на държавите и ролята на политиките им за добро финансиране, за по висока ефективност и конкурентоспособност и възможности за инвестиране в нови технологии в сектора. За да може пазарът в ЕС да ползва качествени храни за всички граждани.
Желязков изтъкна, че в този програмен период на ОСП са предвидени 300 милиарда лева за защита на подземни съоръжения, които не позволяват водата да бъде разхищавана и разпилявана и да достига.
На място бяха и министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на "Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.
Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.
Европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен благодари на премиера и на министъра на земеделието за това, че са готови да се справят с проблемите и изтъкна, че това е успех и за ползвателите у нас и за целия ЕС.
