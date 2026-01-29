ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
Автор: ИА Фокус 20:18Коментари (0)148
©
Мария Габриел е предложена за поста заместник–генерален директор на ЮНЕСКО, съобщиха източници на NOVA от Министерския съвет. Правителството в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Според информацията Габриел ще поеме ресора "Комуникация и информация“ в рамките на международната организация за образование, наука и култура.

Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Тя е завършила бакалавърска степен по "Български и френски език“ в Пловдивския университет и магистратура по "Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки в Бордо.

Габриел има дългогодишен опит в европейските институции. От 7 юли 2017 г. до 1 декември 2019 г. тя е еврокомисар за цифрова икономика и общество в Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер. На 1 декември 2019 г. е избрана за еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, този път под ръководството на Урсула фон дер Лайен.

През 2023 г. тя напуска поста в Европейската комисия след номинация за кандидат-премиер от ГЕРБ, но не получава подкрепа.


Още по темата: общо новини по темата: 433
26.01.2026 Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо
ниво
21.01.2026 Министър Вълчев: Отпуснати са над 5 милиона евро за модернизация на студентски общежития
16.01.2026 Закрива се антикорупционната комисия, реши на първо четене правна комисия
16.01.2026 Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление
14.01.2026 Правителството одобри над 66 млн. евро
13.01.2026 Министерският съвет готви ключови решения за енергетика, сигурност и инфраструктура
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
19:07 / 29.01.2026
Екшън с ударена патрулка от 18-годишен шофьор на БМВ
18:50 / 29.01.2026
Отново заплаха от наводнение в Южна България
19:09 / 29.01.2026
Дъжд, сняг и още едно неприятно явление в следващите 24 часа
18:00 / 29.01.2026
Миролюба Бенатова: Искам я за премиер!
17:34 / 29.01.2026
Българите сред най-немарливите в ЕС при защита на личните си данн...
19:10 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: