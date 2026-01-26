ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво
Министър-председателят Желязков припомни успешната Трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състоя в края на миналата година. В рамките на форума беше отбелязан значителния напредък в развитието на двустранното сътрудничество в ключови области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, беше постигнато също съгласие за издигане на стратегическото партньорство на още по-високо ниво.
Премиерът Росен Желязков специално акцентира върху сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По думите му именно това е гръбнакът на стратегическото партньорство между България и САЩ. Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, изтъкна Желязков. Министър-председателят отбеляза още, че реализирането на съвместните проекти в тази стратегическа област е пряко свързано с изпълнението на декларираните ангажименти на България по отношение на Пакетите с цели за способности на НАТО.
Премиерът Желязков посочи също така усилията на България за укрепване на националната и регионална енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. По думите му енергийната сигурност никога не е била по-важна за икономическия растеж, стабилността, устойчивостта и просперитета. Именно в този контекст е и тясното сътрудничество със САЩ с цел осигуряване на диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки. Желязков потвърди ангажимента на страната ни да работим заедно със САЩ за успешното изпълнение на съвместния проект за блокове 7 и 8 на АЕЦ "Козлодуй“ с американската модерна технология AP1000 на компанията "Уестингхаус“. Това ще засили ролята на България като регионален енергиен център и ще създаде отлични допълнителни стимули за икономически растеж.
В хода на разговора министър-председателят Росен Желязков изтъкна и значението на сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората.
Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство. Само преди дни беше обявен нов, най-нисък процент на отказите за туристически и бизнес визи, което е ключов показател в рамките на Програмата. Процесът продължава да се развива активно.
