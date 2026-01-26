ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво
Автор: Теодора Патронова 11:08Коментари (0)325
©
Стратегическото партньорство между България и САЩ и укрепването на двустранните връзки в областите на отбраната и енергетиката бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън. В хода на срещата им в Министерския съвет премиерът Желязков изтъкна последователните действия на България за запазване на възходящата тенденция в партньорството със САЩ и усилията за постигане на общата цел за глобален и регионален мир, стабилност и просперитет.

Министър-председателят Желязков припомни успешната Трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състоя в края на миналата година. В рамките на форума беше отбелязан значителния напредък в развитието на двустранното сътрудничество в ключови области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, беше постигнато също съгласие за издигане на стратегическото партньорство на още по-високо ниво.

Премиерът Росен Желязков специално акцентира върху сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По думите му именно това е гръбнакът на стратегическото партньорство между България и САЩ. Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, изтъкна Желязков. Министър-председателят отбеляза още, че реализирането на съвместните проекти в тази стратегическа област е пряко свързано с изпълнението на декларираните ангажименти на България по отношение на Пакетите с цели за способности на НАТО.

Премиерът Желязков посочи също така усилията на България за укрепване на националната и регионална енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. По думите му енергийната сигурност никога не е била по-важна за икономическия растеж, стабилността, устойчивостта и просперитета. Именно в този контекст е и тясното сътрудничество със САЩ с цел осигуряване на диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки. Желязков потвърди ангажимента на страната ни да работим заедно със САЩ за успешното изпълнение на съвместния проект за блокове 7 и 8 на АЕЦ "Козлодуй“ с американската модерна технология AP1000 на компанията "Уестингхаус“. Това ще засили ролята на България като регионален енергиен център и ще създаде отлични допълнителни стимули за икономически растеж.

В хода на разговора министър-председателят Росен Желязков изтъкна и значението на сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората.

Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство. Само преди дни беше обявен нов, най-нисък процент на отказите за туристически и бизнес визи, което е ключов показател в рамките на Програмата. Процесът продължава да се развива активно.


Още по темата: общо новини по темата: 432
21.01.2026 »
16.01.2026 »
16.01.2026 »
14.01.2026 »
13.01.2026 »
09.01.2026 »
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Между 10 и 12 евро ще са преките загуби на час за превозвач зарад...
10:39 / 26.01.2026
Пълна прогноза за времето през февруари: Идва арктически студ
10:23 / 26.01.2026
Бизнесмен: Ако платите с 200 евро, това може да блокира касата и ...
10:04 / 26.01.2026
Кварталните магазинчета ще бъдат първите жертви на въвеждането на...
09:39 / 26.01.2026
Ръст на незабавните преводи
10:23 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Световна черна хроника
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: