ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Вълчев: Отпуснати са над 5 милиона евро за модернизация на студентски общежития
"Става въпрос за три програми, които са приети през 2023 г. и изпълненията им стартират през 2024 г. Като най-значима и с най-много средства от тях Вълчев изтъкна тази за строеж на физкултурни салони и спортни площадки. "По програмата се изграждат близо 165 салона. Над 120 училища по-малко ще имаме без такива след като приключи програмата. Може би липсата на физкултурни салони е една от най-значимите ни наследени проблеми на образователната ни структура", каза той.
По думите му към момента 145 проекта са приключили, 120 все още са в изпълнение и няма нито един, който да не е стартирал.
Друг важен модул в тази програма е модернизирането на спортните площадки в дворовете на училищата. "В момента има 225 новоизградени площадки и 126 са в процес", допълни министър Вълчев.
Другата програма е с фокус върху строеж и преизграждане на училища и детски градини. Това цели преминаване към едносменен режим при учебните заведения и намаляване на недостига на места в детските градини. "Засега 3 проекта са изцяло приключили, 60 са в процес на изпълнение и за още 32 предстоят да стартират", подчерта той.
Относно програмата за санирането и модернизирането на студентските общежития, просветният министър заяви, че се изпълняват общо 32 проекта, 6 са изцяло приключили и малко над 5 милиона евро се предоставят с днешното решение на МС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 431
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кукушева: Ще изчезне масовият хляб, ако се въведе таван на цените...
11:27 / 21.01.2026
Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10...
10:36 / 21.01.2026
Meteo Balkans: Студ и сняг връхлитат страната
10:29 / 21.01.2026
До 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си ...
09:46 / 21.01.2026
България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
09:41 / 21.01.2026
Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборни...
10:28 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS