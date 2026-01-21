ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Министър Вълчев: Отпуснати са над 5 милиона евро за модернизация на студентски общежития
Автор: Елена Николова 13:23Коментари (0)179
© Булфото
Днес бе прието решение на Министерски съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието. Това заяви пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерски съвет.

"Става въпрос за три програми, които са приети през 2023 г. и изпълненията им стартират през 2024 г. Като най-значима и с най-много средства от тях Вълчев изтъкна тази за строеж на физкултурни салони и спортни площадки. "По програмата се изграждат близо 165 салона. Над 120 училища по-малко ще имаме без такива след като приключи програмата. Може би липсата на физкултурни салони е една от най-значимите ни наследени проблеми на образователната ни структура", каза той.

По думите му към момента 145 проекта са приключили, 120 все още са в изпълнение и няма нито един, който да не е стартирал.

Друг важен модул в тази програма е модернизирането на спортните площадки в дворовете на училищата. "В момента има 225 новоизградени площадки и 126 са в процес", допълни министър Вълчев.

Другата програма е с фокус върху строеж и преизграждане на училища и детски градини. Това цели преминаване към едносменен режим при учебните заведения и намаляване на недостига на места в детските градини. "Засега 3 проекта са изцяло приключили, 60 са в процес на изпълнение и за още 32 предстоят да стартират", подчерта той.

Относно програмата за санирането и модернизирането на студентските общежития, просветният министър заяви, че се изпълняват общо 32 проекта, 6 са изцяло приключили и малко над 5 милиона евро се предоставят с днешното решение на МС.



Още по темата: общо новини по темата: 431
16.01.2026 Закрива се антикорупционната комисия, реши на първо четене правна комисия
16.01.2026 Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление
14.01.2026 Правителството одобри над 66 млн. евро
13.01.2026 Министерският съвет готви ключови решения за енергетика, сигурност и инфраструктура
09.01.2026 МС одобри промени в данъчното законодателство
09.01.2026 Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кукушева: Ще изчезне масовият хляб, ако се въведе таван на цените...
11:27 / 21.01.2026
Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10...
10:36 / 21.01.2026
Meteo Balkans: Студ и сняг връхлитат страната
10:29 / 21.01.2026
До 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си ...
09:46 / 21.01.2026
България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
09:41 / 21.01.2026
Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборни...
10:28 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Пенсионната реформа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: