Днес бе прието решение на Министерски съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието. Това заяви пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерски съвет.



"Става въпрос за три програми, които са приети през 2023 г. и изпълненията им стартират през 2024 г. Като най-значима и с най-много средства от тях Вълчев изтъкна тази за строеж на физкултурни салони и спортни площадки. "По програмата се изграждат близо 165 салона. Над 120 училища по-малко ще имаме без такива след като приключи програмата. Може би липсата на физкултурни салони е една от най-значимите ни наследени проблеми на образователната ни структура", каза той.



По думите му към момента 145 проекта са приключили, 120 все още са в изпълнение и няма нито един, който да не е стартирал.



Друг важен модул в тази програма е модернизирането на спортните площадки в дворовете на училищата. "В момента има 225 новоизградени площадки и 126 са в процес", допълни министър Вълчев.



Другата програма е с фокус върху строеж и преизграждане на училища и детски градини. Това цели преминаване към едносменен режим при учебните заведения и намаляване на недостига на места в детските градини. "Засега 3 проекта са изцяло приключили, 60 са в процес на изпълнение и за още 32 предстоят да стартират", подчерта той.



Относно програмата за санирането и модернизирането на студентските общежития, просветният министър заяви, че се изпълняват общо 32 проекта, 6 са изцяло приключили и малко над 5 милиона евро се предоставят с днешното решение на МС.



