ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Първите бойни машини "Страйкър" са пристигнали в България
Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини "Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски. Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод "ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.
В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) "Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 434
|предишна страница [ 1/73 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 пр...
17:43 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:27 / 14.02.2026
Срещу Калушев е имало две разследвания, но са прекратени
13:17 / 14.02.2026
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установ...
13:15 / 14.02.2026
Четирима са пострадалите при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
12:20 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS