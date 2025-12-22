ИЗПРАТИ НОВИНА
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20
©
В периода от 30 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване и архивиране на данни за 2025 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2026 г., включително и дейности, свързани с въвеждане на еврото в България. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията.

В тази връзка – на 30.12.2025 г. в 12:30 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през виртуален ПОС на НАП.

Плащания, наредени към НАП в периода 01.01.2026 г. – 04.01.2026 г. ще постъпят по сметките на агенцията в Българска народна банка на 05.01.2026 г.

Във връзка с горното здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари 2026 г. В този период информацията за здравноосигурителен статус, достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31.12.2025 г., включително.

В периода след 12:30 ч. на 30 декември 2025 г. до 05 януари 2026 г. физическите и юридическите лица ще могат да ползват електронните услуги, предоставяни от НАП, с изключение на:

- подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;

- подаване на искане за издаване на документ;

- потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

- плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП;

- подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

- подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69";

- промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга "Управление на достъпи и на контактна информация".

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.


Статистика: