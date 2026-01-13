ЗАРЕЖДАНЕ...
|Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
"На този етап най-големи затруднения предизвиква смяната на лева с евро. Търговците масово връщат в лева, а в банките на много места процедурата е затруднена и се получават опашки", каза Николов в ефира на bTV.
Миналата седмица асоциацията е направила експресно проучване, при което са посетени 10 банки в София.
"Натъкнахме се на учудващи подходи. Четири от 10 банки правят нещата лесно и гладко, а при останалите или се събира ненужна лична информация, или се попълват ненужни декларации", разказа Богомил Николов.
"Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката", каза още той.
"Това отказва всеки човек и той отива със 100-левката обратно в магазина, за да смени парите. Там му връщат ресто в лева и така, ако продължаваме, няма да ни стигне една година да обменим парите", посочи Богомил Николов.
"Тази ситуация очевидно е проблем, защото това ще забави изтеглянето на старата валута от обращение. Всеки се опитва да бяга от тази отговорност и когато законът не е достатъчно строг, вероятно щеше да има повече съобразяване с тази норма. В момента търговците правят каквото си искат", коментира Николов.
Той отправи призив към БНБ да направи указания към търговските банки, за да може по-лесно да става обмяната на валута.
По думите му цените се закръглят и нагоре, и надолу. Най-фрапиращият случай за него е при детските атракциони, които работят с монети. Там масово закръглянето е по две.
"Един лев става едно евро. Тези търговци само ще загубят, защото по-малко родители ще могат да си позволят такава огромна сума за 30 секунди въртележка", коментира Николов.
преди 1 ч. и 12 мин.
+1
