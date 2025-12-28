ИЗПРАТИ НОВИНА
Педиатър съветва: Какво да правим при настинка и грип
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04Коментари (0)114
©
През зимата е нормално децата да боледуват повече, как обаче като родители да разберем дали температурата, кашлицата и запушеният нос са сигнал за настинка или грип? 

Д-р Надежда Римпова, д.м.- педиатър и началник на Детското отделение в "Софиямед“ обяснява, че обикновената настинка се дължи на различни вируси, които може да са стотици (над 200 известни до момента). Грипната инфекция се причинява от грипните вируси Influenza virus А и Influenza virus B. Важно е след първите симптоми да се направи консултация с лекар, тъй като самолекуването или неправилното лечение води до усложнения.

Симптомите на настинка са  запушен и/или течаш нос (хрема), лека температура, кашлица, болки в гърлото. При децата се развиват постепенно, а малчуганите са в добър емоционален тонус, имат апетит (или той е леко намален). В повечето случаи отшумяват за седмица и не нарушават режима на детето. 

Настинката не изисква специфично или насочено лечение, а добър хигиенно-диетичен режим с достатъчен прием на течности, електролити, витамини, повече почивка, без физическо или емоционално натоварване. Можете да правите инхалации с физиологичен разтвор, да пръскате капки и спрейове за нос и гърло, както и да давате температуропонижаващи средства, обезболяващи и противовъзпалителни медикаменти при нужда. Изключително рядко има усложнения (предимно при деца с нарушен имунитет или с тежки хронични и метаболитни заболявания).

Грипът се характеризира с висока температура. Родителят може да посочи точния час, в който детето е повишило температура и се е влошило. Детето предпочита да лежи, няма желание да играе. При по-големите деца има главоболие, болки по мускулите и суха кашлица. Апетитът е намален или почти изчезнал; при по-тежки случаи децата отказват да приемат и необходимите течности. Може да се прояви и с повръщане и/или диария. Появява се и хрема и кашлица. 

При доказана инфекция с грипния вирус има специфично лечение, което възпрепятства разпространението на вируса, което е ефективно в началото на инфекциозния процес. При нужда се прилагат и инхалации с физиологичен разтвор, капки и спрейове за нос и гърло, температуропонижаващи средства, обезболяващи медикаменти.

Усложненията са много по-чести и включват инфекции на долните дихателни пътища (пневмония), на централната нервна система (енцефалит) и други. Възстановяването от неусложнен грип обикновено отнема между 4-5 и 8-10 дни. При наличие на усложнения този период може да се удължи значително.

Общото между настинката и грипа е, че част от симптомите на обикновената настинка, могат да се наблюдават и при грип (хрема, болки в гърлото, кашлица), но често те са по-тежко изразени, по-трудно се повлияват от медикаменти и се задържат за по-продължително време.

Педиатърът подчертава, че антибиотичното лечение е неефективно при вирусни заболявания. То е не просто безпредметно, но и води до изключително повишаване резистентността (устойчивостта) на микроорганизмите. Преценката за необходимост от приложението на антибиотик е отговорност на лекаря.

Комбинираните бързи антигенни тестове са насочени към 2, 3 или 4 причинителя, които се срещат често в съответния сезон. Важно е да се помни, че диагностичната стойност на бързите антигенни тестове е най-висока след определен интервал от началото на инфекцията (от 1 до няколко дни). Това означава, че провеждането на тези тестове, непосредствено след старта на инфекцията е почти винаги безпредметно.

Точната етиологична причина изисква вирусологични (и понякога бактериологични), специфични изследвания в сертифицирана лаборатория. Това неминуемо отнема значително по-дълго време. За щастие абсолютно точното установяване на болестотворния микроорганизъм при сезонните инфекции, най-често не е от значение за лечението, и може да се избегне без рискове за пациента.


