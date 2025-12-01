ИЗПРАТИ НОВИНА
От днес започва продажбата на стартовите комплекти евромонети
07:59
От днес започва продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица. Може да си купим до два на човек.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.


Статистика: